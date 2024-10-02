¿Cómo llegar al SOFA desde el aeropuerto El Dorado?

El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) es uno de los eventos más esperados por la comunidad geek en Colombia, y si planeas asistir desde fuera de Bogotá, es probable que llegues al Aeropuerto Internacional El Dorado. Aquí te explicamos cómo llegar a Corferias, el recinto donde se celebrará el evento, utilizando diferentes opciones de transporte, para que tu experiencia sea tan fluida como emocionante.

Opción 1: Transporte en taxi o apps de movilidad

La opción más rápida y cómoda para llegar a Corferias desde el aeropuerto es en taxi o utilizando otras plataformas.

1. Distancia y tiempo de viaje: Corferias se encuentra a aproximadamente 10 km del Aeropuerto El Dorado. El tiempo estimado de viaje en taxi es de unos 20 a 30 minutos, dependiendo del tráfico, especialmente durante horas pico.



2. Costo: Un viaje en taxi desde el aeropuerto puede costar entre $25,000 y $35,000 COP, dependiendo de la hora y el tráfico. Las aplicaciones de transporte suelen tener precios similares, aunque con promociones o tarifas dinámicas, podrían variar.

3. Disponibilidad: Los taxis autorizados del aeropuerto están disponibles las 24 horas. Si prefieres usar aplicaciones móviles, asegúrate de tener conexión a internet en tu teléfono.

Opción 2: Transporte público (TransMilenio)

El sistema de transporte masivo TransMilenio es una opción económica para llegar a Corferias, pero puede ser un poco más complicado para quienes no están familiarizados con el sistema.

1. Ruta: Desde el aeropuerto, debes tomar el servicio de bus alimentador gratuito (con destino a Portal El Dorado) que te llevará a la estación de TransMilenio Portal El Dorado. Una vez allí, sigue estos pasos:

Toma el bus de la ruta K86 o k16 con dirección hacia el centro de Bogotá.

Baja en la estación CAD.

Desde la estación CAD, Corferias está a unos 10 minutos caminando.

2. Costo: El pasaje en TransMilenio tiene un costo aproximado de $2,950 COP por trayecto. El bus alimentador desde el aeropuerto no tiene costo.

3. Tiempo de viaje: Aunque es una opción económica, el trayecto en TransMilenio puede demorar entre 40 minutos y una hora, dependiendo del tráfico y la afluencia de pasajeros.

Opción 3: Transporte privado o alquiler de vehículos

Otra opción, si prefieres mayor comodidad y flexibilidad, es alquilar un automóvil en el aeropuerto o contratar un servicio de transporte privado.

1. Alquiler de vehículos: En el aeropuerto El Dorado, encontrarás diversas empresas de alquiler de autos como Avis, Hertz, y Localiza. Puedes alquilar un vehículo y conducir hasta Corferias, lo que te permitirá moverte por Bogotá a tu ritmo.

2. Estacionamiento en Corferias: Si eliges esta opción, ten en cuenta que Corferias cuenta con estacionamiento pago. El costo del parqueadero puede oscilar entre $15,000 y $20,000 COP por día.

Consejos adicionales para tu visita al SOFA

· Horarios del evento: Asegúrate de llegar con tiempo suficiente para disfrutar del SOFA. Las puertas de Corferias suelen abrir a las 10:00 AM y cerrar a las 8:00 PM.

· Documentos a mano: Si vienes del exterior, recuerda tener tus documentos de identificación y pasaporte a la mano en caso de ser necesarios para acceder a servicios de transporte.

· Accesibilidad: Si viajas con personas con movilidad reducida, tanto el aeropuerto como Corferias cuentan con accesos especiales y servicios de asistencia.

El SOFA 2024 promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de la cultura geek, videojuegos, cosplay y más. ¡Con esta guía, llegar al evento desde el aeropuerto será solo el comienzo de tu aventura en Bogotá!

