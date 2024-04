Así sería nuestro calendario si no existieran los años bisiestos: ¿qué día sería hoy?

Si no existieran los años bisiestos, la fecha actual sería diferente debido a la acumulación de tiempo no contabilizado cada 12 meses. Estos se añaden para compensar el hecho de que un año solar (el tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol) es aproximadamente 365.25 días, no exactamente 365.

Sin los días adicionales que proporcionan los años bisiestos, nuestro calendario se desfasaría con las estaciones.



¿Qué día sería hoy si no existieran los años bisiestos?

Los años bisiestos se añaden cada cuatro años para compensar el cuarto de día adicional que no se cuenta en un año normal. Sin embargo, hay una excepción a esta regla cada 100 años, según expertos.

Dado que el calendario gregoriano se implementó en 1582, es importante calcular cuántos días bisiestos habrían sido omitidos hasta la fecha actual, 2 de abril de 2024.

Desde 1582 hasta 2024 hay 442 años. Dividiendo 442 entre 4, obtenemos 110.5, lo que significa que habría aproximadamente 110 años bisiestos. Pero debemos ajustar este número para las excepciones centenarias que no son años bisiestos.

Los años centenarios desde 1582 hasta 2024 son 1600, 1700, 1800, 1900, y 2000. De estos, solo 1600 y 2000 son años bisiestos.

Por lo tanto, tenemos tres años centenarios que no son bisiestos.



Ahora, restamos esos 3 días de los 110 años bisiestos calculados inicialmente, quedándonos con 107 días bisiestos. Si no hubiéramos añadido esos días, hoy estaríamos 107 días atrasados en el calendario.



Para encontrar la fecha actual sin años bisiestos, restamos 107 días a la fecha de hoy, el 2 de abril de 2024. Esto nos llevaría aproximadamente al 16 de diciembre de 2023.

Cabe resaltar que este cálculo es una aproximación y no toma en cuenta ajustes adicionales que podrían haberse hecho al calendario a lo largo de los años para sincronizarlo con el año solar.