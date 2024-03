Cartagena recibió dos premios por parte de Tripadvisor que son "resultado de un esfuerzo conjunto"

La agencia de viajes en línea TripAdvisor ha otorgado a Cartagena dos premios. El primero, como uno de los destinos preferidos en Latinoamérica, y el segundo, como uno de los puntos gastronómicos favoritos de los viajeros en el mundo.



"Este reconocimiento es el resultado de un esfuerzo conjunto y continuo por parte de los empresarios y el talento cartagenero, que se esfuerzan por ofrecer lo mejor", expresó Angélica Hernández, propietaria de Casa Pura, un restaurante que ofrece las mejores experiencias en el encantador Corralito de Piedra, además de una amplia variedad de platos y sabores.

Por ello, La Heroica ha sido galardonada con los premios Best of the Best, que reconocen a las ciudades elogiadas por los visitantes y calificadas a través de la aplicación TripAdvisor.

Liliana Rodríguez, directora de Corpoturismo, habló sobre la diversidad de fusiones que realzan los sabores cartageneros. "Es una gastronomía para todos. Por supuesto, encontramos los fogones tradicionales, así como una amplia oferta que rescata la comida típica cartagenera y la eleva a un nivel gastronómico interesante... lo que la hace merecedora de este premio", explicó.



Actualmente, la Alcaldía de Cartagena ha puesto en marcha la Secretaría de Turismo para reforzar y fortalecer las industrias que hacen que La Heroica sea un destino turístico aún más destacado y atractivo para visitantes nacionales e internacionales. Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo sostenible del turismo en la ciudad, promoviendo la preservación de su rica cultura, historia y belleza natural, al tiempo que se fomenta el crecimiento económico y el bienestar de la comunidad local.

Con estos esfuerzos conjuntos entre el sector público, el sector privado y la comunidad, Cartagena continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más destacados y admirados del mundo, gracias a su inigualable encanto y hospitalidad que cautivan a todos aquellos que tienen el privilegio de explorar sus calles empedradas, sus imponentes murallas y sus playas paradisíacas.