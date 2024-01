Cinco libros de autoayuda que le pueden ayudar a conseguir sus metas

Aunque suelen ser blanco de burlas, los libros de autoayuda pueden ser aliados literarios muy valiosos para algunas personas. Están diseñados para proporcionar orientación, inspiración y herramientas prácticas para la vida, por eso se centran en el crecimiento personal, el desarrollo emocional y la resolución de problemas.



Los libros de autoayuda tienen como objetivo brindar apoyo y motivación a quienes buscan superar desafíos. Para sacarles provecho, la clave es encontrar esos textos que se alineen con sus necesidades y metas específicas y, sobre todo, poner en práctica lo aprendido.

Ya que existen diferentes géneros y autores, elegir un texto en específico puede ser difícil, por eso listamos los libros de autoayuda más vendidos en Colombia, según las páginas web de varias librerías del país. También citamos la reseña de cada uno para que revise si se ajusta a sus expectativas.

Libros de autoayuda más vendidos en Colombia

Hábitos Atómicos de James Clear

“Hábitos atómicos parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento —desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética— y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo”

Cómo Hacer que te Pasen Cosas Buenas de Marian Rojas Estapé

“Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y auto exigencia, reivindicar el papel del optimismo”.

El club de las 5 de la mañana de Robin Sharma

“El autor es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo y desempeño. Desarrolló el concepto del club de las 5 de la mañana hace más de veinte años a partir de los revolucionarios hábitos que han permitido a sus clientes incrementar su productividad; mejorar su salud y afrontar con serenidad la extremadamente compleja época en que vivimos”



La psicología del dinero de Morgan Housel

“En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas, sino cómo te comportas. Tendemos a pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, sin embargo, el rasgo que define a las personas que logran enriquecerse no es su destreza con los números, ni su salario o su talento, sino su historia personal, sus motivaciones y su visión única del mundo. Este libro provee el conocimiento esencial para entender la psicología del dinero e invita a preguntarse sobre su relación con el dinero y qué queremos realmente de él.