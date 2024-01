Crimen de Isabella Mesa: Sebastián Villegas "era extremadamente posesivo y la celaba con todos"

Una amiga de Isabella Mesa contó que la víctima y su novio, Sebastián Villegas, principal sospechoso del macabro crimen ocurrido en Medellín, habían peleado en una fiesta horas antes del asesinato. Al parecer, el soldado era posesivo con la joven y "la celaba con todo el mundo".



“Los altercados comenzaron en la fiesta. Ya cuando en la finca en la que estábamos se terminó (la fiesta), empezaron a forcejear, ella le decía que la soltara, que no la cogiera. Él la celaba con todo el mundo, estaba obsesionado, era extremadamente posesivo”, contó la amiga de Isabella Mesa, quien prefirió no revelar su identidad.

El fiscal del caso informó que Isabella Mesa, de 19 años, fue apuñalada 24 veces antes de ser metida en una maleta.

"Contamos con un informe preliminar de necropsia que nos acredita que la joven fue lesionada en 24 oportunidades en su cuerpo con un arma cortopunzante y que, como consecuencia de ello, falleció", indicó el funcionario.

Sebastián Villegas, de 21 años, está acusado de asesinar a Isabella Mesa y luego ocultar su cuerpo en una maleta. Fue la mamá del militar quien se encontró con la macabra escena y avisó a las autoridades.

Villegas fue imputado por el delito de feminicidio agravado, cargo lo llevaría a pagar una condena de hasta 50 años de cárcel. Sin embargo, él no lo aceptó.



Isabella Mesa y el conmovedor mensaje de su mejor amiga

Amiga de Isabella Mesa le da último adiós en Facebook Tomada de redes sociales

A través de una publicación en Facebook, Tatiana Vélez, mejor amiga de Isabella Mesa, le dedicó un conmovedor mensaje de despedida.

"Me siento tan orgullosa de la mujer en la que te estabas convirtiendo, en esa mamá tan maravillosa que eras para ese bebé que amabas tanto… Merecías todo lo bueno de esta vida, desde que te conocí vivimos tantos momentos juntas los cuales llevaré siempre en mi corazón y en mi mente. Jamás te olvidaré y créeme que se hará justicia", dijo la mejor amiga de Isabella Mesa.



Un dato desgarrador revelado por Tatiana fue que ella y su mejor amiga hablaron muchas veces sobre feminicidios. Incluso, afirmó que las dos tenían miedo de encontrarse en una situación así.



"Tanto que hablábamos de los feminicidios y tanto miedo que nos daba algún día encontrarnos en esta situación. Hoy día, con todo el dolor de mi alma, me toca despedirte a ti, mi mejor amiga, mi compañera, mi loca… Me pregunto ¿por qué a ti? Solo nos brindabas felicidad a todos. No entiendo por qué te arrebataron la vida de esta manera, no lo merecías", expresó Tatiana.