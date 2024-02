En Medellín, unidad élite de la Policía busca a 13 prófugos que escaparon de centro de detención

En Medellín y su zona metropolitana, una unidad élite de la Policía busca a 13 prófugos que se volaron de un centro de detención. En su huida, uno de ellos asesinó a un patrullero.



En total, 100 hombres y mujeres de la Policía patrullan cada rincón de Medellín para ubicar a los 13 internos que se fugaron en horas de la madrugada de este viernes, 23 de febrero, de una estación de paso cercana al deprimido de la oriental. Según las autoridades, la mayoría de nacionalidad extranjera.

“De las 13 personas que se fugaron, 8 estaban recluidos por los delitos de hurto, 2 por concierto para delinquir, otros 2 por falsedad marcaria y uno más por acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir”, indicó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Región Seis de la Policía.

Eran las 12:26 a. m., el guarda de seguridad que permanecía en una caseta escuchó unos ruidos extraños al interior del lugar, en ese momento, cuando se acerca a una puerta, sale uno de los internos, lo intimida y le logra robar su arma de dotación. Es allí cuando abren la puerta y los 13 internos salen corriendo por una calle y cruzan la glorieta de la Minorista. Hasta ese instante, las autoridades tienen registro.

En la reacción para recapturarlos, uno de los fugados accionó un arma contra los policías. En el hecho murió el intendente Denis Fernando Morales, de 42 años, y otro patrullero resultó gravemente herido.

El coronel Richard Fajardo, comandante de la región 6 de la Policía, puntualizó que “el arma de fuego aparentemente es de las personas que están esperando en la parte exterior y es la que se acciona en contra de la humanidad de nuestra Policía Nacional”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto: “Aquí el mensaje es muy claro, esto no es que muere un policía más y no pasa nada. Yo en particular, como alcalde, quiero a la Policía. Esto no va a quedar impune. Todas las estructuras criminales van a sentir la operatividad de la Policía y la Fiscalía”.

Las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos de recompensa por los homicidas del Policía y 20 millones por los fugados.