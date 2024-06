Ahora no

Gobernador Rendón dice que no negociará con disidencias: "Estos criminales siembran terror" El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo que “las FARC firmaron un acuerdo de paz y acá me piden que me siente con los que la han incumplido". Rechazó sentarse con las disidencias.