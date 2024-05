Pacientes de EPS Savia Salud, intervenida por el Gobierno, no están recibiendo medicamentos

En Medellín, desde hace varios días, pacientes de la EPS Savia Salud viven un drama por las demoras en la entrega de medicamentos. La entidad prestadora de salud está intervenida desde hace un año por la Superintendencia.

En carpas, con sillas en las manos y a la intemperie, así permanecen cientos de pacientes de la EPS Savia Salud en Medellín.

Estos usuarios tuvieron que trasladar parte de sus casas a una calle, en donde siguen esperando que les entreguen un medicamento para mejorar su salud.“El servicio es pésimo. Mire la hora y uno aquí chupando agua. Eso no debe ser así”, indicó Luz Elena Álvarez.

En medio de estas largas filas hay pacientes como Berenice y Deysi, que tienen enfermedades que no dan espera.

“Los que más necesito son para cuestión del dolor, también inhaladores que debo utilizar por problemas pulmonares, pero no he recibido entrega de ello”, señaló Deisy.

Por otro lado, Berenice Sánchez dice que “este mes no me han dado nada. No me dan la insulina ni una metformina”.

Cansados de este panorama, cientos de pacientes cerraron la carrera 43 en el sector de San Diego.

Noticias Caracol consultó con la EPS Savia Salud y desde allí respondieron con un comunicado, en el que indicaron que la atención viene siendo fluida. Detallan además que desde que abrieron ese punto, el pasado 20 de mayo, han logrado resolver las necesidades de 7.688 usuarios y han entregado más de 9.000 fórmulas. Sin embargo, la realidad parece otra.

Savia Salud atiende a 1.7 millones de personas en Antioquia y fue intervenida en 2023 por la Superintendencia de Salud cuando tenía más de 3.800 tutelas en contra. Usuarios y médicos dicen que va de mal en peor.

“Ahora usted hace una fila de 8 horas para que le digan que los medicamentos no los hay”, precisó Natalia Díaz, usuaria de la EPS.

El presidente del Colegio Médico de Antioquia, Carlos Valdivieso, se pronunció al respecto. “Antes de que la intervinieran más o menos las deudas que tenía Savia Salud estaban en 400.000 millones de pesos y en estos momentos están en 500.000 millones de pesos. Ha incrementado más de un 20%”, indicó.

Savia Salud es una EPS mixta que tiene como socios a la Alcaldía de Medellín, Comfama y la Gobernación de Antioquia.