Parapentista es encontrado muerto en Barbosa: sería un profesor de la U. de Antioquia

En la tarde del viernes, 16 de agosto de 2024, un grupo de rescatistas recuperaron el cuerpo sin vida de un parapentista que habría muerto en pleno vuelo en el municipio de Barbosa, departamento de Antioquia.

Sobre el mediodía, una persona vio una enorme tela sobre unos arbustos y a un hombre tirado en el suelo, por lo que de inmediato llamó al número de emergencias para que atendiera el caso.

El lugar donde fue encontrada la víctima es un lote baldío en donde parapentistas practican este deporte extremo y lo usan como punto de aterrizaje.

Un funcionario del Cuerpo de Bomberos de Barbosa le dijo al diario El Colombiano que “nosotros llegamos hacia las 12:45 p. m. y verificamos que se trataba de una persona que no tenía signos vitales. Entonces, llamamos al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para que realizara el respectivo levantamiento”.

El funcionario aseguró que no fue posible, en ese momento, determinar las causas del fallecimiento de la víctima y que en el lugar no hubo testigos. No obstante, El Colombiano supo que se trataría de un hombre de 45 años, quien habría sufrido un parto cardiaco en pleno vuelo y cayó muerto.

¿Quién es el parapentista muerto en Barbosa, Antioquia?

Al parecer, se trata de Luis Fernando Arias, profesor de la Universidad de Antioquia, quien practicaba parapente. La facultad de Medicina de la institución lamentó desde su cuenta de X el fallecimiento del maestro.

La universidad reconoció sus “contribuciones a la práctica patológica en la región, especialmente en el área de patología renal, como también por su calidad, no solo como docente, sino como ser humano”.

Un día triste para nuestra Facultad. Lamentamos el fallecimiento del profesor Luis Fernando Arias, del Departamento de Patología 🖤 pic.twitter.com/hMjzo9mxM9 — Facultad de Medicina | Universidad de Antioquia (@Medicina_UdeA) August 16, 2024

