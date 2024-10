Reactivaron obras del Central Park paisa: ¿cuándo estará listo el proyecto?

El ambicioso megaproyecto Central Park en Bello, Antioquia, el cual pasó meses detenido por falta de permisos, obtuvo la aprobación para que se reactive. La obra requiere una millonaria inversión.

>>> Puede interesarle: Arrancan obras del ambicioso autódromo Central Park en Bello

En las últimas horas, la Gobernación de Antioquia confirmó que se retomarían los trabajos en el Central Park, un megaproyecto en el municipio de Bello que, a día de hoy, estaba siendo consumido por la maleza.

El anuncio se hizo a través de Indeportes, entidad que aseguró que al Central Park se le han invertido más de 150 mil millones de pesos. Meses antes, la Contraloría departamental especificó que este proyecto necesitaba una inyección económica adicional de 60 mil millones de pesos para ser terminado.

Publicidad

¿Cuándo estará listo el Central Park de Bello?

Las obras del Central Park paisa tuvieron que detenidas por la carencia de 4 permisos vitales para el avance del proyecto, los cuales eran la aprobación del Área Metropolitana para un aprovechamiento forestal y la de EPM para la conexión de alcantarillado, acueducto y red eléctrica.

"Con los permisos ya listos, estamos tratando de reiniciar las obras y finalizar este contrato de 38 mil millones de pesos. Nosotros somos optimistas, creemos que a pesar de todas las dificultades, de todo el tiempo que ha pasado, seremos capaces de entregar finalizando este año el parque", comentó Luis Fernando Begué, gerente de Indeportes Antioquia.

Publicidad

Asimismo, Begué, citado por Blu Radio, lamentó las polémicas en las cuales se ha visto el proyecto, especialmente por la inauguración del parque que se dio durante el mandato del exgobernador Aníbal Gaviria.

"Muy desafortunadamente, el año anterior la administración en el mes de noviembre hizo una inauguración del parque donde activó demasiadas quejas y demasiados problemas con la comunidad. No estaba apto para inaugurar, no estaba conectado eléctricamente, no estaba conectado hidrosanitariamente", expresó el funcionario.

Actualmente, la obra se encuentra en un avance físico del 91% y financiero del 89%.

>>> Le recomendamos: Congelan contratos del Central Park, en Bello, por una serie de irregularidades