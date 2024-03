Andrés Castro fue elegido nuevo personero de Bogotá. El politólogo, que cuenta con especialización en instituciones jurídico-procesales, se desempeñó como contralor de la capital del país.



“Desde el componente funcional, el componente de protección y promoción de los derechos humanos, protección del interés público”, manifestó el nuevo personero de Bogotá.

La elección de Andrés Castro estuvo rodeada de controversia, pues varios candidatos denunciaron irregularidades en el proceso de clasificación, que fue llevado a cabo por la universidad designada para ello.

Como consecuencia, varios aspirantes, incluyendo a Liliana Cardona y Marcela Pinillos, quienes ocupaban los puestos 2 y 3 de la lista de las más opcionadas, renunciaron una semana antes de la elección.

“Siempre me he sometido a estos procesos de acuerdo a las reglas establecidas y esta no es la excepción”, complementó Castro.

Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, Juan Baena, afirmó que la elección fue transparente y se mostró dispuesto a que se realicen investigaciones: “Estoy tranquilo en que lo que hizo el Concejo lo hizo bien más allá de todos los señalamientos que hubo”.

Durante el proceso, Andrés Castro obtuvo la puntuación más alta durante la supervisión de una comisión de seguimiento, encabezada por Daniel Oviedo.

“Yo creo que hemos cumplido con los preceptos que establece la ley, la misma resolución que definió las reglas de juego para este procedimiento”, indicó el exdirector del DANE.

Desde el Concejo de Bogotá se reconoció la importancia de ajustar algunos aspectos en el proceso de elección de personeros. Se espera que este lunes, 11 de marzo, empiece la agenda de trabajo de Andrés Castro.