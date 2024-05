Aprueban la ALO Norte en Bogotá y tumban el corredor verde por la Séptima

En medio de un acalorado debate en el Concejo de Bogotá, se aprobó la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, en el norte de la ciudad, en los predios donde se iba a hacer una ciudadela educativa y del cuidado, un proyecto que había quedado planteado en el POT de la exalcaldesa Claudia López.

Este lunes, en la discusión del Concejo de Bogotá, la plenaria se centró en la Avenida Longitudinal de Occidente, que ha sido demasiado polémica por varios años, y en el tema del transporte público por la carrera Séptima. Ambos quedaron aprobados.

El corredor verde, propuesta de Claudia López, no se aprobó y dará paso a la construcción de un sistema de transporte masivo, similar a Transmilenio, por la carrera Séptima.

Cuando la votación del articulado del Plan Distrital de Desarrollo en el Concejo de Bogotá parecía fluir y se acercaban los artículos más polémicos, algunos concejales cuestionaron el ritmo que perdió la votación.

Luego llegó la hora de votar sobre la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) del norte, que contempla la ampliación de esta vía desde la calle 80 hasta la calle 153. La votación para suprimir el artículo del plano fue aprobada y allí se caldearon los ánimos.

“Nosotros venimos ratificando la votación. Si esa es la jugadita del Partido Liberal, le solicito que inmediatamente se revoque la votación”, sostuvo Julián Espinosa, concejal de Bogotá.

“Aquí no hay jugaditas, jugaditas más bien de Claudita [sic]. Apaguen los celulares para que Claudia no los llame más. Ella sí que cree que es la que gobierna todavía, se le olvidó que ya no es alcaldesa de la ciudad”, respondió María Victoria Vargas, concejal de Bogotá.

En medio del tenso ambiente, la plenaria del Concejo aprobó la construcción de la ALO norte y en segundos la Alcaldía de Bogotá emitió un comunicado celebrando la decisión y cuestionando los intentos de atemorizar y constreñir la libertad de los concejales, esto por cuenta de la demanda de pérdida de investidura que presentó un ciudadano contra ocho cabildantes.

El secretario de Planeación de Bogotá. Miguel Silva, se refirió a esta aprobación y al proyecto de la ciudadela que tenía en mente Claudia López: “Aprobamos la Avenida Longitudinal de Occidente con una capacidad que dé respuesta a las necesidades del occidente de la ciudad y también queremos construir el multi campus universitario junto con el Gobierno nacional. Podemos hacer las dos cosas y queremos hacer las dos cosas en Bogotá”.

