“Bogotá tiene que salir de la pelea de metros de cartón”, le dicen desde el Congreso a Petro

Mientras el alcalde Carlos Fernando Galán ratificó su posición de no hacer cambios en la primera línea del metro para Bogotá, desde el Congreso le respondieron al presidente Gustavo Petro, asegurando que ya es hora de superar las peleas y los metros de cartón.



“Ni un paso atrás”, con esas palabras el alcalde Carlos Fernando Galán respondió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de un metro mixto para la ciudad. En diálogo con Noticias Caracol Ahora dijo que su decisión no tiene reversa.

“Después de más 80 años de estar esperando este proyecto, de que nos hayan dicho yo creo que en más de ocho oportunidades que ahora sí, que ya vamos a empezar la construcción de la obra y no nos cumplen, no podemos echar para atrás, sería un error monumental. Lo que tenemos que garantizar es que ese proyecto llegue a buen puerto”, afirmó Galán.

Y mientras el alcalde defendía su promesa hecha en campaña, con la que asegura que ahorraría miles de millones de pesos a la ciudad por eventuales demandas, desde el Congreso de la República la Alianza Verde le pidió al presidente Petro respaldar lo que ya está andando.

“Bogotá tiene que salir de la pelea eterna de renders y de metros de cartón. No necesitamos más peleas, las buenas intenciones no han llevado a que Bogotá tenga metro”, señaló Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.



Por su parte, Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el mismo partido, indicó que “el paso siguiente con el metro no es destruir y seguir obstinado durante 8 años intentando destruir lo que es la primera línea, concéntrese en, por ejemplo, unirse con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y dejar contratada la tercera línea subterránea".

Los gremios de la ciudad apoyan el metro que ya completa un 31% de avance.

“El contrato es ley para las partes y así lo ha ratificado el señor alcalde mayor de Bogotá el día de ayer. Además de estas consideraciones jurídicas, existen razones técnicas”, enfatizó María Carolina Castillo, presidenta de Probogotá Región.

“El gran mensaje que nosotros queremos darle a la ciudadanía es ese. Es el trazado, eso es lo que tenemos contratado, así va a ser la primera línea del metro”, agregó Felipe Mariño, director de Metro Cómo Vamos.

Entre tanto, el ministro de Transporte, William Camargo, en su cuenta de X calificó de “urbanicidio” la iniciativa del metro elevado.