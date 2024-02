¿Carlos Fernando Galán contempla prohibir el parrillero en moto y militarizar Bogotá?

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de las estrategias que se están llevando a cabo para combatir la inseguridad en la capital colombiana, sacudida en las últimas semanas por robos constantes a restaurantes y casos como el del expolicía que mató a dos ladrones y el asesinato del auditor Hernán Roberto Franco en inmediaciones del Parque del 93.

Inicialmente, Carlos Fernando Galán respondió a la pregunta que muchos bogotanos se han hecho: ¿se prohibirá el parrillero en moto debido al gran número de hurtos usando este vehículo?

“Hay estudios que nosotros hemos conocido históricamente y que demuestran que no hay una efectividad por dificultades en hacer cumplir esta medida. Termina siendo una medida que afecta a muchísimos y que no logra cumplir el objetivo. Yo no descarto estudiar zonas limitadas específicas para ver si puede ser efectivo, pero una medida de prohibir el parrillero en moto generalizada no la vamos a tomar”, explicó el mandatario capitalino.



En Bogotá también ha surgido una discusión respecto a que los ciudadanos porten armas. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró no estar de acuerdo en adoptar esta medida.

“Yo sí creo que se debe trabajar en el desarme, las armas las debe tener el Estado. Hay sitios y formas donde los delincuentes logran obtener armas y en eso vamos a trabajar para poder encontrar esos sitios. Esa es una prioridad, pero aquí el trabajo es con la autoridad, con la Policía, que es la que debe tener ese monopolio”, agregó el alcalde de Bogotá.

Publicidad

De otro lado, Galán habló sobre la sugerencia del Congreso de militarizar algunos sectores de la ciudad. Sostuvo que “venimos trabajando en esa articulación con la decimotercera brigada del Ejército y con la quinta división. Pero estamos trabajando en su responsabilidad constitucional. Ellos nos están ayudando en temas que tienen que ver con vigilancia perimetral de zonas, sitios militares, reservas forestales y temas ambientales donde pueden hacer presencia. También están trabajando en la lucha contra la extorsión a través del Gaula del Ejército”.

“Eso nos ayuda mucho para que la Policía tenga una liberación de ciertas tareas y pueda concentrarse en otras tareas que necesitamos que se concentren para que puedan ser efectivos en la lucha contra el delito”, recalcó el alcalde Carlos Fernando Galán en Noticias Caracol Ahora.