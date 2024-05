Ahora no

Ciudadana se hace viral en marchas del 1 de mayo: “Soy estrato 5 y Petro es hombre de amor" Adriana Guevara dijo, en medio de las marchas del 1 de mayo en Bogotá: "Soy empática con toda la gente. A mí no me pagaron, a mí me paga mi conciencia".