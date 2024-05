Designación de Ismael Peña como rector de Universidad Nacional fue legal: Procuraduría

Pese a que hubo asistencia plena del Consejo Superior de la Universidad Nacional, se aplazó la sesión que definiría el futuro de la rectoría de la institución.

>>> También le puede interesar: Funcionario de Universidad Nacional afirma que encapuchados amenazan a los del campus

La razón del aplazamiento tendría que ver con el concepto e intervención de la Procuraduría sobre el acta que dejó en firme la votación de la rectoría de la Universidad Nacional.

#ATENCIÓN | Procuraduría reveló el concepto en el que señaló que la designación del rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, “siguió el procedimiento establecido”, por lo que no habría ningún tipo de irregularidades en su nombramiento.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/KQQyMkSnds — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 10, 2024

El organismo de control definió que este es un documento legal y a la luz del comunicado los asistentes decidieron dar por terminado el encuentro y aplazarlo.

Publicidad

"La @PGN_COL señala que la elección de José Ismael Peña Reyes, como rector de la Universidad Nacional (@UNALOficial), se realizó bajo las normas del Consejo Superior Universitario", informó la Procuraduría en su cuenta de la red social X.

#Atención | 🚨La @PGN_COL señala que la elección de José Ismael Peña Reyes, como rector de la Universidad Nacional (@UNALOficial), se realizó bajo las normas del Consejo Superior Universitario. ⚖️ #EsNoticia https://t.co/sjFwVvHmpq pic.twitter.com/lJ2Ny1qMQI — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 10, 2024

En la sesión que finalmente no re realizó estuvieron presentes el viceministro de Educación Superior, las dos delegadas del Gobierno, la delegada del Consejo Académico, el de los profesores, también un representante de los exrectores, el nuevo designado del Consejo Nacional de Educación Superior e incluso, por acuerdo, el rector José Ismael Peña.

Publicidad

Se esperaba definir el futuro de la representación estudiantil después de la renuncia de Sara Jiménez. Para eso, se tendrá que volver a llamar a una asamblea estudiantil para elegir un nuevo representante de ellos.

Otro punto clave que tenía la agenda era el de revisar la designación del rector Peña. Esto llevará su tiempo, porque hay más de 100 peticiones relacionadas con la posesión y hasta no asumir una postura no se va a poder avanzar.

Por ahora, Peña seguirá en su lugar frente a la comunidad educativa como rector de la Universidad Nacional, a la espera de la respuesta del Gobierno nacional.

La autonomía universitaria

Publicidad

Mientras se define el futuro de la institución educativa, Noticias Caracol habló con Hugo Acero, experto en seguridad y convivencia ciudadana, quien explica qué significa el término de autonomía universitaria y cómo se debe actuar ante los actos de violencia que se están volviendo cada vez más reiterativos adentro y en las inmediaciones del campus de la Universidad Nacional.

Noticias Caracol: ¿qué significa autonomía universitaria desde lo administrativo, pero también desde la política?

Publicidad

Hugo Acero: “La verdad es que el tema de autonomía universitaria hace referencia a la parte académica, administrativa y científica. En general, a todas las labores propias de la universidad.

O sea, ahí hay autonomía precisamente para definir rumbos académicos, científicos y administrativos en general. Pero lo que sucede en estos casos es que el campus universitario está siendo utilizado para realizar actos violentos, no solamente al interior de la universidad, sino al exterior de ella. Y eso no está contemplado en ningún nivel de autonomía ni de territorio independiente de la ciudad.

Es más, en la universidad han sucedido en el pasado hechos lamentables. Han perdido la vida algunos estudiantes y algunas personas que estaban elaborando explosivos. La acción después de un acto como este, en donde ya tenemos unas personas lesionadas o hay muertos, las únicas autoridades que pueden hacer los levantamientos y pueden hacer la investigación criminal es la Fiscalía y la propia Policía. No existe ninguna autoridad universitaria que analice o que atienda a los hechos delincuenciales que suceden al interior de la universidad.

Es que en la universidad también se roba, es que en la universidad también ha existido violaciones al interior del campus universitario. Al interior del campus universitario se cometen delitos y las únicas autoridades legítimamente constituidas para hacer investigación son las de seguridad y justicia, y, en este caso, la Policía y la Fiscalía”.

Publicidad

Para el Estado no existe un territorio vedado en materia de seguridad y justicia, y las universidades, dentro de sus campos universitarios, no tienen institucionalidad que cumpla estas funciones. Son las instituciones nacionales, particularmente de seguridad y justicia, que deben cumplirlas. Por eso, esos territorios no están vedados para las autoridades de seguridad y justicia”.

Noticias Caracol: la frase autonomía universitaria parecería un blindaje para que no entre la fuerza pública. ¿Es así?

Publicidad

Hugo Acero: “La verdad es que es una mala utilización del tema de autonomía universitaria. Precisamente se ha hecho para guarecer o proteger a algunos grupos violentos y delincuenciales que ejercen violencia y delincuencia, valga la redundancia, desde los campos universitarios. En ese sentido, ahí definitivamente el Estado tiene que realizar su función.

Claro, no estamos pidiendo que se ingrese en caliente y a la fuerza. Para eso las autoridades tienen otros mecanismos importantes para dar con los delincuentes que están realizando este tipo de actos al interior de la universidad. Para eso está la investigación criminal y la inteligencia, porque en muchos casos también hay venta de droga al interior de la propia universidad y acciones violentas al interior y hacia el exterior de la universidad”.

Noticias Caracol: a propósito de las recientes acciones violentas en las que hubo afectación de vehículos, bombas molotov y el intento de quemar a policías, ¿ahí también funciona la autonomía universitaria?

Hugo Acero: “No, en estos casos, desde luego, la Policía hace presencia. No se está pidiendo que entre de manera atropellada. Esto ha venido sucediendo durante largos periodos y años y es precisamente el realizar una labor conjunta entre las autoridades universitarias, las autoridades de Seguridad y Justicia, el Gobierno distrital y el Gobierno nacional para tomar acciones de inteligencia e investigación criminal que permitan dar con el paradero de aquellas personas que están realizando este tipo de actos al interior de la universidad.

Publicidad

Para nadie es un secreto y esto lo sé porque he hablado con algunas personas al interior de la universidad, que la primera línea después de la pandemia, particularmente, comenzó a utilizar el campus universitario, especialmente el de la Universidad Nacional, como un campus de confrontación con la fuerza pública. Eso no sucedió en la Universidad Pedagógica.

En la Universidad Pedagógica, los propios estudiantes le dijeron a la primera línea ‘aquí no viene a ser lo que se le dé la gana’, pero en el caso del campus de la Universidad Nacional infortunadamente también uno puede encontrar inclusive primera línea en este tipo de actos violentos que se vienen registrando”.

Publicidad

Noticias Caracol: en el caso de los vigilantes de las universidades que quedan en el medio de la confrontación y que denuncian amenazas, ¿qué pueden hacer ellos?

“La verdad es que es muy difícil para un vigilante privado tratar de controlar este tipo de actos. Realmente están para cuidar las instalaciones, los bienes de la universidad, los bienes de los estudiantes, para relacionar la entrada y salida de personal a la universidad.

Frente a este tipo de actos, que se van a seguir repitiendo, procede de manera particular las labores de inteligencia e investigación criminal y eso lo puede realizar la Policía y la Fiscalía.

Yo recuerdo que en el pasado el rector de ese momento, Guillermo Páramo, fue amenazado por la gente que vendía drogas y realizaba este tipo de actos al interior de la universidad. Ahí se hizo un trabajo conjunto con la Policía y se pudo detener a algunas de las personas que estaban realizando esos actos. En caliente es muy difícil lograr este tipo de tensiones y por eso se requieren acciones especializadas, labores de investigación criminal e inteligencia por parte de las autoridades competentes”.

Publicidad

>>> También puede leer: En medio de disturbios en Universidad Nacional, bomba incendiaria casi impacta a policías