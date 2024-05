Duro panorama del hambre en Bogotá: 20% de los habitantes comen una o dos veces al día

Actualmente, el 20% de los habitantes de Bogotá solo pueden comer una o dos veces al día. Cinco localidades de la capital de Colombia enfrentan un duro panorama, que ahora cuenta con una iniciativa del Concejo y empresas privadas para combatirlo.

Comer tres veces al día es un privilegio para miles de bogotanos, que manifiestan que es difícil alimentarse hoy en día y que, si les alcanza para el desayuno, no pueden almorzar.

En Bogotá, 321.000 personas sufren de inseguridad alimentaria severa, es decir, padecen hambre.

Por esta razón, desde la Bancada del Hambre en el Concejo de Bogotá se busca que hoy estas familias no se acuesten a dormir con el estómago vacío. Se espera priorizar a la población infantil.

"Tenemos más de 4.000 niños en desnutrición en Bogotá. Los niños entre 0 y 5 años que no se alimentan bien son niños que no se van a desarrollar bien física y socialmente. En su edad adulta van a llegar a ganar menos ingresos que una persona que consumió alimentos saludables. Va a tener 15% menos de coeficiente intelectual. Va a tener dificultades en el desarrollo cognitivo. En su edad adulta, la persona que no se nutrió bien no se va a desarrollar bien", indicó David Saavedra, concejal de Bogotá.

Con el plan de desarrollo, el objetivo es que aumenten los comedores comunitarios en la capital del país, pasando de 115 a 165. Para esto es clave la vinculación de empresas privadas, trabajo que viene desarrollando la primera dama del Distrito.

"Por un lado, estamos haciendo estrategias de bonos canjeables con almacenes de cadena donde hoy en día ya hay una cobertura de 880 familias que mensualmente reciben los bonos, que son adicionales a los bonos del Distrito. Ya tenemos un tercer gran almacén de cadena que también se sumó. Otra iniciativa tiene que ver con tardes de bienestar, donde hay una ola de solidaridad entre restauranteros para llevar raciones a zonas donde tienen los más altos índices de desnutrición", indicó Carolina Deik, primera dama del Distrito.

Según la Veeduría Distrital, las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, Engativá y Usaquén hoy destinan menos de 600.000 pesos para la compra de alimentos, algo que evidencia un grave panorama de hambre que vive el 20% de la población en Bogotá.

