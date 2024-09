Ex de patrullero que intentó matarla en motel tiene videos de agresiones que sufrió con él

Paola Camargo, una mujer que por poco es asesinada en un motel de Kennedy por su expareja, un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol en vivo que ella se separó del uniformado en diciembre de 2023, tras sufrir violencia.

>>> Le puede interesar: Habla mujer atacada por patrullero en motel de Bogotá: dice que ya estaban separados

Narró que en cámaras de seguridad quedó registrado cómo este sujeto, quien se suicidó tras creer que había matado a Paola y a su nuevo novio, Fernando, la atacó y golpeó contra una mesa, esto mientras ella trabajaba en su spa.

“Me había agredido una vez, que fue en diciembre. Mi mamá entró, ahí tengo las cámaras, donde me coge durísimo del cabello y él está uniformado. Desde esa época yo dije: ‘no más. O sea, yo no voy a permitir ni que me peguen ni que me maltraten, ni que me traten de una manera incorrecta, y ya'”.

Publicidad

Él no aceptaba que ella ya no quería regresar

La amenazaba y acosaba, tanto a ella como a su familia, diciéndoles que le haría daño. Incluso, a los hijos de Paola les mostró un revólver.

Tal era el acoso del patrullero que Paola tuvo que hasta bloquear de redes sociales a los familiares del sujeto. “Bloqueé a la mamá, lo bloqueé a él de redes sociales, de absolutamente todo lado. Todo el tiempo vivía insistiendo que si no era para él no era para nadie”.

Publicidad

El día del intento de asesinato en el motel

Paola reveló que había pasado una agradable tarde junto a su nueva pareja sentimental. Aquel día fueron al centro comercial, estuvieron cenando y decidieron ir al motel Las Vegas. No se explica cómo el patrullero sabía ella dónde estaba y por qué la familia del hombre lo estaba acompañando.

“Apenas él se dispara, sale la mamá, el papá, la hermana y la sobrina del hotel, entonces no entiendo ese pedazo. No entiendo por qué llegaron ahí todos, no entiendo cómo sucedió eso. Cuando él se disparó, salió la mamá corriendo”, comentó la víctima, quien espera ser operada en el Hospital de Kennedy, pues recibió tres impactos de bala en el rostro y uno en el brazo.

>>> Le recomendamos leer: Así atacó patrullero a su exesposa y al novio de ella en motel de Bogotá: "Sentí disparos"