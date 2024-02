Expolicía que abatió a dos ladrones en Bogotá revela qué le iban a robar

El expolicía que abatió a dos ladrones durante un atraco a un asadero en el sur de Bogotáreveló en una entrevista con Noticias Caracol Ahora detrás de qué iban estos delincuentes.



El uniformado retirado dijo que el criminal que se metió al restaurante pretendía robarle "la cadena que yo estaba usando. Él ya se me había mandado al cuello para quitarme la cadena".

El expolicía, que se entregó voluntariamente a las autoridades y posteriormente quedó en libertad, también explicó las razones que lo llevaron a acabar con la vida del criminal en moto que estaba afuera del asadero.

Según contó el exfuncionario, cuando él salió del restaurante, luego de haberle disparado al primer delincuente, notó que el otro criminal, el motoladrón, "hizo movimientos como si fuera a sacar un arma".



También afirmó que el primer delincuente alertó a su cómplice de la moto y le dijo "dispárele porque está armado". Sin embargo, el criminal no alcanzó a atacarlo y fue el expolicía quien le disparó al motoladrón y lo mató.

De otro lado, el uniformado retirado expresó que se arrepiente de haber matado a los dos ladrones. "Me arrepiento de haberles disparado. Yo no soy asesino, yo no soy ladrón, no tengo antecedentes. Yo no salgo a la calle a matar a nadie, yo cargo el arma por mi defensa, pues está complicado el tema de los hurtos", enfatizó.

"Estamos en un país donde los ladrones matan por robar cualquier cosa. Por eso cargo mi pistola, para defender a mi familia. Era la vida de ellos o era la mía", concluyó el expolicía en Noticias Caracol Ahora.