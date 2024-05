Hablan vigilantes agredidos por vándalos en Universidad Nacional: “Tenían martillos y navajas”

A la aguda crisis en el centro educativo por la posesión del nuevo rector, José Ismael Peña, se suman los graves disturbios en los alrededores de la Universidad Nacional en Bogotá. En un acto reprochable, encapuchados la emprendieron contra una estación de Transmilenio.

>>> Universidad Nacional de Bogotá declara alerta roja por presencia de encapuchados

Varios vigilantes de una empresa privada con la que trabaja la Universidad Nacional y de esa estación sobre la calle 26, relataron lo que vivieron cuando los vándalos los agredieron. Aseguran que los desadaptados tenían bombas incendiarias y hasta cuchillos.

"Llegamos a apoyar y estas personas nos empezaron a agredir físicamente y nos activaron extintores en las caras. Llegó un momento en el que se iban a retirar y empezaron a tirarnos bombas incendiarias, a intentar dañar nuestra integridad", relató un vigilante agredido por los encapuchados.

Según los vigilantes, varios encapuchados los agredieron. “Una de las bombas no se activó, me alcanzó a caer en la cara. Alcancé a consumir un poco de ese líquido”, relató el afectado.

En un video se observa cómo encapuchados atacan a los vigilantes accionando los extintores en su contra.

“Nos estuvieron persiguiendo, amenazando con cuchillos, tirándonos botellas e intentando bajarnos de las motos", relató otro de los vigilantes.

José Leonidas Pinilla, supervisor de la empresa de seguridad, indicó que “mujeres que prestaban servicio en zonas verdes recogieron gasolina y les querían prender candela".

Desde las oficinas de la universidad, los vigilantes grabaron a varios encapuchados, tomaron fotografías y más videos de los destrozos en varios edificios. Luego, estos pasaron a la estación de Transmilenio Ciudad Universitaria y allí destrozaron parte del ingreso para los usuarios y también amenazaron a los vigilantes.

"Que me quitara o si no que me iban a agredir con palos y armas. Tenían martillos y navajas”, comentó el guarda de la estación.

Otras cámaras de la Universidad Nacional grabaron a los vándalos destruyendo los paraderos de los buses de SITP sobre la calle 26. Los destrozos en el interior de la institución y en la estación de Transmilenio no han sido cuantificados.

¿Cómo fue el ataque de los vándalos?

A las 5:32 p.m. llegó el numeroso grupo de estudiantes a la estación de Ciudad Universitaria, ubicada en la calle 26, frente a la Universidad Nacional de Colombia.

>>> En Universidad Nacional, vándalos amenazaron a vigilantes para que tomaran gasolina

Todos se treparon al vagón, mientras que un hombre de capa y cachucha los fotografiaba. Uno a uno fueron ingresando.

A las 5:33 p.m., un hombre completamente vestido de negro ordenó a los usuarios de Transmilenio que se retiraran. Incluso, un compañero lanzó amenazante contra el piso una bomba incendiaria para amedrentar a la gente.

Ya en el interior de la estación, los vándalos se dirigieron al torniquete de entrada. Sin embargo, antes, una mujer de ruana fue hacia la taquilla donde se encontraba la empleada que la operaba y les avisó a sus compañeros. Todo indica que le pedía salir de ese lugar.

Acto seguido, otros compañeros le prendieron fuego a los torniquetes con las bombas incendiarias. Con el extintor abrieron paso entre las llamas para que la empleada saliera corriendo. Luego todo fue caos.

La estación empezó a arder. Quienes atacaron el vagón, estaban cubiertos completamente. Al final y en medio de un abrazo, los encapuchados y la mujer de ruana abandonaron la destruida estación sin problema alguno.

No hay claridad sobre si se trataba de estudiantes de la Universidad Nacional, pero al salir ingresaron al campus del claustro. Durante esos 5 minutos de ataque solo se observó, en los videos la presencia de los gestores de convivencia sin poder hacer su labor.

En las imágenes no se apreció tampoco la llegada de la Policía en inmediaciones de la estación de Transmilenio, en pleno corazón de la capital.

¿Qué dijo el alcalde Galán?

“Nos parece muy importante el llamado que ya han hecho autoridades de la universidad para que el Gobierno nacional entre a actuar, ya sabemos de la presencia de herramientas explosivas dentro de la universidad, que ponen en peligro a la comunidad educativa, administrativa y a los vigilantes. Eso no se puede permitir y nosotros pedimos que al interior actúe quien le corresponde, nosotros vamos a actuar en el entorno como nos corresponde”, señaló el mandatario capitalino.