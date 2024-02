Indignante lo que hicieron estos colados en Transmilenio: "Por gente así es que sube pasaje"

¡Qué vergüenza! Otro incidente con colados en Transmilenio se hizo viral en redes sociales. En esta ocasión, individuos aparecen en un video burlando la seguridad de una puerta anticolados de la estación Bicentenario, en el centro de Bogotá.



Según contaron usuarios en redes sociales, alguien rompió barrotes de la puerta anticolados y otros sujetos aprovecharon el daño para ingresar a la estación de Transmilenio sin pagar. La empresa de transporte público se pronunció.

Gracias por el reporte. Al respecto del video que circula en redes sociales, TRANSMILENIO S.A. se permite informar que:



1. Rechazamos ese tipo de comportamientos que van en detrimento de todos los ciudadanos y en particular de la comunidad usuaria del Sistema



2. Recordemos que… — TransMilenio (@TransMilenio) February 15, 2024

"Rechazamos ese tipo de comportamientos que van en detrimento de todos los ciudadanos y en particular de la comunidad usuaria del sistema. Recordemos que el fenómeno de no pago del pasaje hace un gran daño al sistema y desde la administración distrital hemos apostado por la ciudad congelando la tarifa del componente troncal", indicó Transmilenio.

La empresa agregó que la tarifa de Transmilenio y SITP "será revisada en 6 meses para determinar si es viable mantenerla, para lo cual es indispensable el compromiso de la ciudadanía".

"Eso sigue sucediendo porque no pasa nada. Muchas veces están los vigilantes de Transmilenio o la misma Policía y no hacen nada para evitar esto", "Por personas como estas es que le suben al pasaje de Transmilenio. Qué vergüenza", "Se pueden colocar mil trabas para evitar colados, pero hasta que no haya cultura ciudadana y una población con suficientes recursos para pagar un servicio, esto seguirá pasando" y "Por Dios. No me quiero imaginar cuando ya tengan funcionando el metro", opinaron usuarios en redes sociales.



¿Cuál es la multa para los colados en Transmilenio?

La Alcaldía de Bogotá informó que la evasión al pago del pasaje acarrea una medida correctiva de pago de multa tipo 1 o tipo 2, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La multa tipo 1, que sanciona "ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto", equivale a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2024 sería de más de $172.000.

La multa tipo 2, que sanciona "evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades", equivale a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2024 sería más de 346.000.