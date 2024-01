Los Lannister, peligrosa banda que celebró en video quedar libre, amenaza a familia en Bogotá

Una familia en Bogotá denuncia ser víctima de amenazas de muerte por parte de quienes, según las autoridades, hacen parte de una reconocida banda delincuencial que opera en la localidad de Ciudad Bolívar. Se trata de Los Lannister, los mismos que celebraron en cámara la decisión de una juez de dejarlos en libertad argumentando vencimiento de términos.



Las víctimas dicen sufrir de desplazamiento forzado luego de que el grupo delincuencial las obligar a salir de su lugar de residencia.

“Estamos muy preocupados por esto que está pasando y por lo que hizo esta juez de dejarlos en libertad, porque ahora ellos han tomado represalias contra nosotros diciéndonos que nos van a hacer daño por haber denunciado”, afirma una de ellas.

Agregan que por culpa de Los Lannister “ya no tenemos vida, ya no podemos hacer absolutamente nada, quedamos sin derecho de llevar a las niñas a estudiar, las niñas no tienen salud y nosotros tampoco, porque no podemos exponernos, como nos dicen las autoridades”.

Los Lannister, que nuevamente tienen orden de captura en un fallo de segunda instancia, son requeridos por las autoridades por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Publicidad

Según la investigación, que tuvo un costo cercano a los 600 millones de pesos, estas personas son responsables de venta ilegal de predios en la localidad de Ciudad Bolívar.

Los ciudadanos atemorizados por Los Lannister señalan que “hemos sido víctimas de extorsión, nos cobran dineros exagerados por servicios públicos que han sido puestos por ellos, también nos han pedido dinero por derecho a carretera, derecho a luz”.

Audios en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta del cobro que hacía la banda por la prestación de servicios públicos: “Está un atraso, hay personas que no han cancelado eso y les van a cortar la luz, entonces los invitamos a que pasen”.

Publicidad

“Les seguimos haciendo la invitación a las personas de las mangueras, vamos a cortar mangueras”, se escucha en otra interceptación.

El Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá respondió que ya se encuentra articulando con la Fiscalía General de la Nación la recaptura de los miembros de Los Lannister.