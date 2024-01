Otro impactante robo en Bogotá: motociclista pasó por cruce peatonal y asaltó a mujer

La inseguridad continúa siendo un problema para las autoridades de la capital de Colombia. En esta oportunidad, se registró un robo en Bogotá protagonizado por un motociclista que atacó a una transeúnte que iba pasando la calle, en el occidente de la ciudad.



El hecho ocurrió en la tarde del jueves 25 de enero, en la avenida Boyacá con calle 167, frente a la clínica La Colina.

En un video grabado por otro motociclista se puede observar cómo el sujeto se parqueó en el semáforo, de manera inusual, y esperó a que una mujer pasara la calle para quitarle sus pertenencias.

Una nueva modalidad de robo se ha registrado en varias ciudades del país, donde delincuentes esperan a sus víctimas en un semáforo para posteriormente quitarles sus pertenencias. pic.twitter.com/SngcEq5wjr — Mauricio Vanegas (@Marovaan) January 26, 2024

De forma amenazante, el criminal se acercó a la víctima subiendo el vehículo al andén, estiró la mano izquierda y le rapó un objeto. La reacción de la mujer fue gritar sorprendida.

El delincuente iba a bordo de una moto KTM 200 Duke, supuestamente de placas PMA87E, para realizar este robo en Bogotá.

Otros casos de robo en Bogotá

El conductor de un vehículo Mercedes Benz que fue blanco de criminales, el pasado sábado 20 de enero, a plena luz del día en la calle 85 con carrera Séptima.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron luego de salir de un restaurante en el que estuvo por cerca de una hora y fueron perpetrados por tres delincuentes que iban a bordo de dos motos.

“A la altura de la calle 85, una moto con dos personas se me acerca por el costado izquierdo del vehículo pidiéndome el reloj y apuntándome con un arma. Yo lo que hago es girar el carro hacia la derecha, intentando huir, pero el semáforo se encontraba en rojo, entonces quedó un poco atrapado y mientras hago el giro me quito el reloj, como para ocultarlo, pero ya al estar ahí atrapado y con el revolver apuntándome, pues prefiero no arriesgarme más y entregar el reloj”, dijo la víctima en Caracol Ahora.

Por otra parte, con pistola en mano, motoladrones robaron a tres personas en el barrio Boitá, localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá. El violento hecho fue grabado por cámaras de seguridad.



Después del robo, los tres delincuentes escaparon en una motocicleta. Según el testimonio de una de las víctimas, estos motoladrones actúan frente a la mirada de los ciudadanos, sin miedo al escrutinio público.