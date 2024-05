Padre encontró en peligrosa calle de Bogotá y "en estado deplorable" a hija desaparecida

Durante los primeros meses de 2024, 771 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia. De esta cifra, 186 son mujeres menores de 18 años.

Bogotá sigue siendo una de las ciudades con más casos. De 307 desaparecidos, 118 son mujeres menores de edad. La mayoría de los jóvenes desaparecidos, dice la Policía, terminan consumiendo drogas.

El sector de la calle de San Bernardo, ubicado en el centro de Bogotá, seis de cada ocho familias encuentran a sus hijos desaparecidos, de acuerdo con datos de las autoridades.

Joven apareció en calle de San Bernardo, centro de Bogotá

Tal fue el caso de una joven que permaneció desaparecida por casi 20 días y la encontraron en esta peligrosa calle de la capital colombiana.

La mujer de 22 años no quería salir del sitio. Su padre la encontró junto al que sería su pareja sentimental en medio de adictos y expendedores de drogas.

El padre de la joven explicó a Noticias Caracol que, tras casi 20 días desaparecida y buscándola por hospitales y fundaciones, llegó hasta Medicina Legal.

“Estaba en Medicina Legal colocando la denuncia por desaparición cuando ella se comunicó con una amiga pidiéndole plata para pagar un arriendo, algo le pidió. Entonces la mamá me llamó y me dijo que estaba acá en el San Bernardo. Inmediatamente, salí de Medicina Legal y me fui a buscarla”, narró el papá de la joven.

Caminó pocas cuadras y llegó a un sector del barrio San Bernardo, donde se reúnen a diario cerca de 200 habitantes de calle. Justo en ese momento había un operativo de la Policía.

“Venía bajando y vi mucha Policía y Ejército. Entonces decidí entrar porque me dio seguridad y le pregunté a un señor agente que si podía ingresar y me dijo que sí, cuando vi a mi hija allí parada en ese estado tan deplorable”, agregó.

Un hombre, que aseguró ser su novio, trató de impedir el rescate de la joven.

“Se encontraba en compañía, al parecer, de su pareja sentimental. Al momento de encontrarla el señor padre fue desgarrador, ella no quería ser rescatada y ahí se asume que es por los efectos de los estupefacientes. Se logra convencerla de que regrese al seno de su familia”, informó el mayor Jairo Osorio, comandante de la estación Santa Fe de la Policía.

Casos como este, explicó el oficial, se repiten a diario en esta zona de la ciudad, hasta donde llegan familiares a buscar a sus seres queridos. Lo hacen en medio de las bandas que manejan cerca de diez ollas o expendios de drogas ilegales en el sector.

La Policía aseguró que de día y de noche hacen acompañamientos permanentes a los familiares que buscan a sus seres queridos en sectores como estos en las diferentes zonas de Bogotá y que los ciudadanos que requieran este servicio se pueden comunicar a la línea 123 de la Policía Nacional.