Petro “juega a creerse Dios”: sacerdote que tiene a su papá -un profesor- enfermo

Familiares de un profesor de 85 años denuncian que su ser querido permanece en una silla del Hospital Cardio Infantil, en Bogotá, por la falta de autorización del Fomag y Fiduprevisora para poder ser atendido adecuadamente, situación que han denunciado cientos de maestros a nivel nacional luego de la implementación del nuevo sistema de salud para el Magisterio.

El hijo de este educador es el sacerdote Jonathan Medina, quien ha tenido que vivir todo un viacrucis yendo hasta la Fiduprevisora en búsqueda de una firma que apruebe la atención de su padre.

“Ha sido un problema tremendo. Aquí (en el hospital) el servicio ha sido muy bueno, en urgencias. Ayer me tocó ir a la Fomag, a la Fiduprevisora, desde 7:50 a.m. hasta la 1:20 p.m. Al final me dijeron que ‘sí’ (oralmente), que todo estaba listo, que estaba autorizado para que le prestaran el servicio correspondiente de una cama y resulta que vengo yo, contento, y me dicen: ‘No han autorizado absolutamente nada’, o sea, son puras mentiras lo que dicen allá”.

El sacerdote denunció que este es el pan de cada día de los docentes del Magisterio: “Ayer había en la Fiduprevisora más de 170 profesores buscando una autorización, todos exactamente por el mismo problema, profesores con los pies partidos, profesores con problemas muy serios de salud”.

A pesar de que en la Fiduprevisora le indicaron que las respectivas firmas ya estaban hechas, regresó al Hospital Cardio Infantil y allí le negaron que aquel convenio hubiera sido tramitado.

“Necesitamos solamente eso (la firma) para que a mi papá le puedan dar celeridad a su tratamiento y pues que él no pueda incluso llegar a perder su miembro inferior izquierdo, o sea, su pierna izquierda la puede perder porque tiene una inflamación severa por una infección”, comentó el sacerdote.

Hizo referencia al libro de Génesis, cuando se menciona que Dios dijo “y hágase la luz”, pues considera que el presidente Gustavo Petro “está jugando más o menos a lo mismo, a creerse Dios: ‘hágase una nueva EPS’ o ‘un nuevo sistema de salud’, y se hizo, pero hay una improvisación tremenda. Señor presidente, usted no es Dios, esto necesita preparación y hay gente que está muriendo porque no hay la atención debida”.

