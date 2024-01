¿Pico y placa en Bogotá cambiará para 2024 y se extenderá también a los sábados?

El pico y placa en Bogotá es una de las medidas impuestas por la Alcaldía para mejorar la caótica movilidad de la capital colombiana. En cada administración ha tenido variaciones y en la de Carlos Fernando Galán, quien se posesionará el primero de enero de 2024, parece que no habrá excepción.



En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde entrante Carlos Fernando Galán fue enfático en señalar su planteamiento de campaña.

“Yo planteé en la campaña, y sigo pensando eso, que se requiere una revisión del pico y placa en Bogotá. Eso es con un criterio técnico, no es con un criterio eventualmente político”, puntualizó.

Sobre el esquema actual del pico y placa en Bogotá, que contempla restricción de movilización de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., Galán considera "que hay que cambiarlo, pero no se puede hacer de inmediato. Tiene que tener el estudio para ver cuál es la mejor fórmula" que pueda permitir "mejorar la movilidad”.

Asimismo, en referencia a la posibilidad de los llamados cobros por congestión, indicó que se debe revisar cómo hacer "un cobro más eficiente del uso de las vías", o sea, se tiene que "trabajar en tecnología”.

El nuevo alcalde también reiteró la propuesta de horarios escalonados para hacerle frente a los trancones en Bogotá.

“El Distrito tiene que arrancar dando ejemplo, el Distrito tiene una cantidad de personas y vamos a empezar a hacer el ejercicio para demostrar que se puede hacer y a incorporar el sector privado”, destacó.



Sin embargo, enfatizó que el “tema de la movilidad no es una fórmula mágica: requiere de mejorar la gestión del tráfico, requiere de cultura ciudadana, requiere de temas de horario eventualmente escalonado".

"Requiere de muchas cosas y el plan nuestro va a incorporar todas esas medidas”, anotó.

¿Qué pasará con el pico y placa solidario en Bogotá?

“Eso es una especie de cobro por congestión generalizado, porque uno paga por poder circular por toda la ciudad. Eso es una fuente de recursos para el sistema de transporte importante, creo que este año va a recoger más de 350.000 millones de pesos para el sistema de transporte público. Entonces, si quitamos eso, le quitamos 350.000 millones de pesos al sistema”, explicó.

Y agregó que, por ahora, se va a mantener pero “hay que buscar fórmulas para hacerlo más eficiente”.

¿Habrá pico y placa en Bogotá los sábados?

“No, yo siempre he estado en contra de esa figura, porque creo que el sábado, si bien hay un problema de movilidad complejo, también es una fecha o un día en el que hay más flexibilidad para las personas, las personas deciden salir en medio del trancón a hacer ciertas vueltas, pero tienen más flexibilidad, no tienen un horario laboral, no tienen una obligación de llegar a tal hora. Podría afectar el único día que tiene muchas veces la gente para hacer muchas vueltas”, puntualizó.

¿El pico y placa regional se mantendrá?

Aunque Galán señala que percibía que la medida de pico y placa regional, para el acceso de Bogotá los días festivos, estaba funcionando, dice que “hay que ver qué problemas ha tenido".

"Porque veo que en algunos casos no ha funcionado y la gente ha protestado”, apuntó.

Y agregó: “Ahí tenemos que hacer una cosa rápida y es que, por ejemplo, los peajes no deberían ser como sigue ocurriendo con la ventanilla, que la gente paga, ya tenemos las herramientas tecnológicas para trabajar, por ejemplo, un chip, que los carros pasan, no tiene que parar y eso es solamente uno de los puntos que genera eventualmente trancón las entradas de Bogotá”.