Prima de Steffany Barranco dijo que el sujeto que la mató era “enfermizo" y "obsesivo”

Steffany Barranco, asesinada en el centro comercial Santafé de Bogotá, estaba amenazada por su pareja. Según su familia, el sujeto que irá a la cárcel era un celoso compulsivo. Ambos habían convivido por más de 10 años antes del brutal crimen.

Canalizado, con oxígeno y bajo supervisión médica, así apareció Iván José de la Rosa Gómez, el señalado feminicida de Steffany Barranco.

Tan solo 24 horas antes de reaparecer en la audiencia, este sujeto habría llegado al local en el que trabajaba Steffany Barranco, ubicado al interior del centro comercial Santafé, y la asesinó con un cuchillo.

Según Alexander Hernández, el defensor público que se le asignó al presunto homicida, él estaba en estado de embriaguez: “Me indicó que estaba en estado de alcoholemia. Con esa salvedad, únicamente, debió tenerse esa valoración médica legal, como quiera que hay un registro y los funcionarios tendrían la obligación de pasarlo por Medicina Legal”.

Katherine Villalobos, una prima de la víctima, dio detalles de la relación que ella sostenía con el sujeto, que trabajaba en servicios de seguridad: “El amor que le tenía a ella era enfermizo, obsesivo. Para mí eso amor no es, él le dijo en su momento que la iba a matar, pero realmente nosotros no llegamos a imaginar que eso podía pasar. Pero él sí la amenazó a ella diciéndole que la iba a matar, que no quería que ella trabajara”.

Según la prima, el detonante del feminicidio “fue que el día sábado en la noche ella llegó tarde porque en Bogotá existen muchos trancones, entonces ella llegó tarde por un trancón. Eso se convirtió en una discusión fuerte. Allí él le picó toda la ropa”.

La justicia está esperando que Iván José de la Rosa Gómez se estabilice para enviarlo a un centro carcelario mientras se define su situación jurídica, que será durante una audiencia que se llevará a cabo el jueves 6 de junio de 2024.

