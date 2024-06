Si John Poulos fue condenado a 42 años de cárcel, ¿a qué edad saldría de la prisión?

Este martes, 4 de junio de 2024, se adelantó la audiencia de alegatos finales en el caso de John Poulos, condenado feminicida de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un contenedor de basura.

Delegados de la Fiscalía y la Procuraduría pidieron más de 50 años de cárcel para el acusado. No obstante, el juez sentenció al estadounidense a 42 años y 8 meses de prisión.

¿A qué edad saldría John Poulos de la cárcel?

Actualmente, John Poulos tiene 33 años, pero terminaría su condena a los 75, pues no tendrá derecho a reducciones por beneficios penitenciarios o libertad condicional.

Sobre el crimen, Poulos aseguró durante la diligencia que "nunca agredí a nadie en mi vida". El estadounidense señaló que “cualquier cosa que le haya podido suceder a Valentina Trespalacios pudo ser mi cuerpo, pero no mi espíritu”.

El señalado feminicida sostuvo, además, que su captura fue ilegal y que en medio del proceso judicial buscaban ocultar la verdad y que no le permitieron práctica de pruebas.

“Se evidencia que no fue un acto de amor o de sexo, o que el señor Nelson Poulos 'se excedió un poquito'. No, aquí no se excedió un poquito frente a un deber de una posición de riesgo y que configure un delito culposo. No, aquí lo que se evidencia y lo que las heridas permiten concluir es que Valentina Trespalacios Hidalgo fue brutalmente golpeada, reducida físicamente en forma severa y subyugada por un hombre”, indicó el fiscal Santiago Vásquez.

Y es que en audiencias anteriores, John Poulos confesó que mató a Valentina Trespalacios mientras sostenía relaciones sexuales con ella. Contó que la ahorcó con un elemento que la DJ llevaba en el cuello. Según el hombre, sacó un "cuchillo con mango amarillo" y cortó el objeto con el que estaba estrangulando a la colombiana de 23 años. "Cuando le revisé el pulso ya estaba muerta", agregó.

El estadounidense afirmó que tanto él como Valentina Trespalacios habían consumido tusi ese día. Además, mencionó que la víctima le había asegurado que varios conocidos que se desempeñan como DJ eran "malas personas", razón por la que, dice, decidió huir después del crimen.

"Hay una percepción en Estados Unidos de que en Colombia la justicia y la Policía es muy corrupta y sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar", acotó John Poulos anteriormente, tesis desmentida por la Fiscalía.