¿Volverá el racionamiento en Bogotá cada 9 días? Siguen derrochando el agua

Bogotá sigue en racionamiento de agua por cuenta de la media capacidad de los embalses que abastecen a la capital. Según el reporte de las autoridades, el derroche de agua ha ido en aumento en comparación con la subida de los niveles de las represas por falta de lluvias para suplir la demanda.

¿Cómo están los embalses?

Los embalses del agregado norte, es decir, Neusa, Sisga y Tominé, marcan 57.18% de capacidad a la baja.

Los del agregado sur, es decir, Chisacá y La Regadera, están en un 92.94% en un nivel estable.

La situación más crítica está en Chuza y San Rafael, que conforman el sistema Chingaza, que provee el 70% de agua a la capital, su nivel es del 51.07% en descenso.

Ante este panorama, es preocupante el nivel de los embalses que tienden a descender por la escasez de lluvias. El llamado de la Alcaldía de Bogotá es a no bajar la guardia.

El consumo de agua en Bogotá va en aumento, mientras que en los embalses ya se empieza a notar una vez más la escasez. Pese a las medidas, la mayoría de personas dicen que están comprometidos con el ahorro.

Otros tienen dudas con las tarifas del agua, pues afirman que deberían haber bajado con los racionamientos.

Publicidad

Noticias Caracol recorrió las calles de Bogotá y se encontró con un inusual panorama: lavado de carros con manguera y, en muchas casas, desperdicio de agua.

La meta de ahorro de agua era del 70% para octubre, pero aún continúa en el 50,66% El llamado del Distrito es a ahorrar agua porque toda gota cuenta en medio de la escasez y las pocas lluvias en la zona.

Publicidad

Frente a esta nueva preocupación por los niveles de los embalses en la capital del país, Noticias Caracol habló con Natasha Avendaño, gerente general de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

La funcionaria recalcó en Noticias Caracol en vivo que los bogotanos “necesitamos un esfuerzo adicional. Esto es volver a ese nivel de conciencia que teníamos antes”.



¿Volverá el racionamiento de agua en Bogotá cada 9 días?

“En este momento no estamos poniendo sobre la mesa volver a endurecer las restricciones. Nosotros hacemos permanentemente este análisis y esa evaluación todos los días se revisa. En este momento no estamos pensando volver a poner más restrictivo el esquema de racionamiento, aunque es una posibilidad que siempre está. Y cada vez que se evalúa mensualmente el comportamiento de las afluencias, pues se evalúa qué hacer”, agregó Avendaño, quien recalcó que el Acueducto no puede poner sanciones por malas prácticas con el uso del agua.