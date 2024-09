Este magazo hace trucos con un periódico en las calles de Barranquilla

En las calles del área metropolitana, si ve a alguien sacando un periódico de su bolsillo y realizando trucos de magia, ese es Luis Alberto Vega, el mago que ha conquistado los corazones de Barranquilla y Soledad. A pesar de haber comenzado su carrera a los 17 años, fue un reciente video viral en redes sociales el que catapultó su fama a nuevos niveles.

"Fue coger una cuerda, partirla y volverla a pegar. Para mí era como que imposible, pero a la final era algo muy fácil", añadió el mago barranquillero Luis Alberto Vega.

El periódico se volvió su mejor amigo en Barranquilla

El mago papel, como se hace llamar, convirtió el periódico en su mejor amigo.

"Se ha convertido en el material principal de mi vida. Con el periódico trabajo, incluso es tan personal para mí que me hago llamar el mago papel", añadió Vega.

Enaltece con su magia en los diferentes lugares de Barranquilla. Noticias Caracol

Una pasión que le ha dado trabajo y felicidad



Con su magia, saca sonrisas, pero también con esa pasión y trabajo sacó adelante a su familia.

"He sacado a mis tres hijos adelante, están estudiando gracias a Dios y para mí es lo máximo. En las noches llego de un estadero a otro, de un billar a otro, siempre a donde me dejan entrar y siempre me rebusco".

De esta manera, el mago papel sigue recorriendo noche a noche las calles de la arenosa para sorprender con su magia a quienes quieran admirar su trabajo.