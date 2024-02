Fausto Chatella, de A Otro Nivel, pasó 18 días en coma y tuvo experiencia extrasensorial

"Un milagro de vida", así califican en Barranquilla la recuperación del cantante Fausto Chatella luego de estar 18 días en coma. El artista de música tropical se ha ganado siete Congos de Oro y, además, tuvo un increíble paso por el concurso de canto A Otro Nivel, de Caracol Televisión.

Tras estar varios días enfrentando graves complicaciones de salud, Fausto Chatella ahora vuelve a entonar sus canciones favoritas, especialmente las del Joe Arroyo, agradecido por la nueva oportunidad de vida que, asegura, le fue otorgada.

La historia del cantante se conoció hace unas semanas, cuando se informó que estaba ingresado en un hospital por un caso atípico de contagio del virus H1N1 y una fuerte infección pulmonar que lo llevaron a estar en coma inducido.

“Uno se ve fuera de su cuerpo, y ves que en cierto momento te hablan o te dicen: no es el momento tuyo. Sabemos que es Dios dándote esa fe y esa esperanza para seguir en este mundo terrenal", aseguró Fausto Chatella, ahora recuperado y desde su vivienda.

Tatiana Rivaldo, su esposa, recuerda las palabras desalentadoras que recibió por parte de los médicos mientras el cantante estaba internado. "Nos dicen que no hay posibilidades, que lo más seguro es que él iba a terminar muerto, porque era una neumonía muy agresiva, que no sabían cómo se estaba comportando esa neumonía".

Fausto inició el 2024 con trabajo, logró cumplir con varios compromisos musicales en Santa Marta y Cartagena; sin embargo, el camino de su carrera musical este año se desvió hacia una sala de urgencias de un hospital.

Sobre su paso por la clínica, Fausto recuerda que "a mí me hicieron una traqueostomía, no hablo, no camino, no hago absolutamente nada, sino quieto. Luego la sorpresa: yo qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí".

El exparticipante del reality A Otro Nivel en el año 2017, ahora recuperado se mira en el espejo y se percata de que tiene dos cicatrices en la garganta, las cuales dice que le recuerdan que está empezando de cero.

"Di gracias a Dios la primera vez que vi el sol, la primera vez que sentí el aire. Terminas tú dándole gracias a la cosa más mínima que te pasa en la vida, tu vida te cambia, es agradecer todo el tiempo", recalca.

Pero el agradecimiento por el milagro de su vida no es solo suyo, también de quienes lo rodean y en algún momento pensaron que lo iban a perder. "Yo a veces lo toco y lo miro a medi noche, y digo: ¿esto es verdad? Fue algo que parecía una película de terror y todavía estoy en ese proceso de recapitular y asimilar todo lo que pasó", relata su esposa.

Actualmente, la recuperación del artista barranquillero avanza a buen ritmo y se espera que el próximo mes vuelva a estar sobre un escenario emocionando al público ya no solo con sus canciones, sino con su testimonio de vida.