Katty Meza habló sobre golpiza que le habría dado hijo de Iván René Valenciano: “Temo por mi vida”

Katty Meza denunció que, luego de asistir a un encuentro deportivo donde participaba el Junior de Barranquilla, su expareja, uno de los hijos del exfutbolista Iván René Valenciano, la agredió verbal y físicamente. La situación ocurrió en el barrio San Nicolás, en el sur de Barranquilla.



Este hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad con los que Katty Meza denuncia esta presunta agresión.

“Nosotros veníamos de vernos el partido del Junior. Pasan los sucesos con la autoridad y nos mandan a nuestras respectivas casas. Cuando yo vengo caminando, que voy a cerrar la reja, él se me mete a la fuerza, me empieza a amedrentar: ‘Maldita, hoy te mueres, yo te voy a demostrar quién soy yo, por esta reja te voy a sacar, te voy a montar en un taxi, te voy a matar’. Luego yo camino hacia las escaleras y él me empieza a amenazar de frente, a amedrentarme: ‘Hoy te mueres, maldita, hoy te mueres, hoy te mueres, si no eres para mí, no eres para más nadie’. Él me empieza a agredir, a pegarme”, declaró la mujer ante las cámaras de Noticias Caracol.

“Él se metió el llavero de las llaves en los nudillos y con eso me golpeó, de un puño, y también me estaba ahorcando” afirmó Meza.

La mujer denunció ante la Fiscalía este hecho. Sin embargo, aseguró que no ve ningún avance en el proceso contra su agresor. “Ayer también me dirigí a la Fiscalía, tengo una cita y ahí es donde se va a definir todo. La verdad que yo quiero que él pague por lo que me hizo”, apuntó.



A pesar de la protección que le ha brindado la Fiscalía, Katty Meza siente que su vida corre peligro. “Él me amenazó con bandidos. es más, ya hicieron hasta cuentas falsas en las que dicen ‘ojalá te mueras, te voy a matar’", puntualizó.

Por lo anterior, la joven clama por justicia y les solicita a las autoridades pertinentes que aceleren la investigación. “Dios mío, que se haga justicia rápido porque de verdad me da miedo hasta salir a la calle. Temo por mi vida”.

Hasta el momento, las autoridades han reportado este año más de 20 asesinatos en Barranquilla y 84 alertas por violencia intrafamiliar contra la mujer.