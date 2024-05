Protestas en Turbaco por reactivación en el cobro del peaje: “La población está berraca"

Desde hace varias horas, se han presentado problemas de movilidad en la vía troncal del Caribe que da acceso a Cartagena debido a una protesta que adelantan los transportadores por el retorno del cobro en el peaje de Turbaco.

Los miembros del Comité Antipeajes y transportadores públicos hicieron la convocatoria de manifestación debido a que se reanudó el cobro de las tarifas en el peaje para las categorías uno, dos y tres, lo cual; argumentan que “constituye una gran afectación para el desarrollo económico de este sector”.

Los conductores exigen que se levanten las talanqueras como lo están haciendo desde hace tres días.

Colin Duarte, miembro del Comité Antipajes a nivel nacional, le dijo a Noticias Caracol que la decisión de aumentar el cobro en el peaje de Turbaco es “injusta”.

“Turbaco es un municipio con un poquito más de 110 mil habitantes, en Turbaco no hay agua, en Turbaco no hay alcantarillado, en Turbaco no hay un hospital que brinde las garantías de salud para la ciudadano, en Turbaco no hay universidades, pero tenemos peaje. Mira, la población está berraca, la población no quiere más peaje; aparte, de que es totalmente ilegal”, denunció Duarte.

Por otro lado, el transportador Jaime Castillo explicó que “le estamos pidiendo al ministro de Transporte (William Camargo) que venga a sentarse, a tomarse un café, no afecte más a cien mil pasajeros diarios que estamos movilizando. Entonces, bienvenido al diálogo y que deje el ego”.

Entre las propuestas que están planteando para llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional es que “no esté incluida la caseta del peaje de Turbaco y puedan hacer su proyecto o dividan la concesión en dos, y que cada tramo pague su pedazo porque si vemos el peaje en Turbaco, el 40% de la financiación lo está asumiendo Turbaco y es una obra para Barranquilla”.

Las vías alternas de acceso a Cartagena también se están viendo afectadas por la presencia de los manifestantes.

