¿Qué significa para la política de paz total de Petro reabrir diálogos con paramilitares?

Sigue dejando muchas preguntas el discurso político del presidente Gustavo Petro en Montería, Córdoba, y el efusivo saludo e intercambio de sombrero vueltiao con el exjefe paramilitares Salvatore Mancuso anunciando que nombraría a otros antiguos jefes paramilitares como gestores de paz, igual que como lo hizo con él.

“Se convierta en una nueva revolución para Colombia. La revolución de la vida y la revolución de la paz. Voy a expedir esas cartas y espero que sirvan nombrando gestores de paz a sus antiguos compañeros”, le manifestó el presidente Petro a Mancuso.

Además de eso, el mandatario anunció que reabriría la mesa de diálogo con las AUC para entregarles sus bienes, los cuales, según el presidente, hoy tiene el Clan del Golfo, a las víctimas.

Con todo esto, las pregunta que quedan son: ¿qué impacto tendrá en la política de paz total, bandera de su gobierno, reabrir en un proceso que se cerró hace 18 años con los paramilitares? ¿Es esta la estrategia de la paz total o simplemente un discurso más del presidente?

Mensaje de presidente Gustavo Petro al ELN

Precisamente, sobre la paz total, otro punto que llamó la atención del discurso del mandatario fueron los mensajes al máximo comandante del ELN, Antonio García. El presidente le preguntó en plaza pública: ¿por qué no lo conmovía la propuesta de amor eficaz del cura Camilo Torres?, ¿por qué no podían hablar de paz?, y ¿por qué no era posible resolver los problemas de manera conjunta?

Además de eso, se preguntó en voz alta si debía entregarle la sotana del cura Torres a una guerrilla que no sabe distinguir entre la propuesta de paz del cura y la codicia del narcotráfico con los carteles mexicanos.

Después de ese garrote al ELN, en el presidente le agregó una zanahoria, pues dijo que en los próximos días su gobierno expedirá un decreto reconociendo el delito de rebelión.

Veremos si este es el gesto que espera el ELN para que lo saquen de la lista de los llamados GAO y se reactive la mesa de paz.

