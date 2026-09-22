Ataque sicarial contra policías en Ocaña, Norte de Santander: un uniformado gravemente herido

Según información que ha entregado la Policía Nacional, un hecho de ataque sicarial se registró en el barrio Santa Clara del municipio de Ocaña, Norte de Santander, en donde aseguran que personal de la Policía fue sorprendido por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta y que realizaron varios impactos con arma de fuego justamente contra dos uniformados que se encontraban en una de las esquinas.



Como resultado de este ataque, asegura la Policía, quedó gravemente herido el patrullero Yeiner Mena Mosquera, de 33 años. Aseguran que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la zona donde, según el parte médico más reciente, presenta impacto de proyectil de arma de fuego en región del cuello con un orificio de entrada y salida.

Según este primer parte médico, dicen en el hospital, este hombre se encuentra en este momento bajo observación médica, pero su estado de salud es crítico.

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