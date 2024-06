Auxiliar de Policía inmovilizó a sujeto que amenazó con un arma a la ex y a una uniformada

En Túquerres, Nariño, una mujer de 29 años recibió ayuda oportunamente cuando su expareja sentimental la amenazó de muerte. Un auxiliar de Policía logró inmovilizar al sujeto para que no le hiciera daño a la víctima.

Hasta una estación de Policía en Túquerres llegó la mujer pidiendo ayuda argumentando que su ex quería agredirla.

“Por no acceder a las pretensiones de mantener una relación sentimental con él. En ese momento, agrede a nuestra uniformada, la despoja del arma de dotación e intimida a las dos mujeres con la intención de que, si su pareja no volvía, él se quitaría la vida”, indicó el coronel Darío Montenegro, comandante de la Policía de Nariño.

Pero la heroica reacción de un auxiliar de Policía evitó la tragedia. Ese uniformado logró detener el ataque del sujeto.

“Inmoviliza al individuo quitándole el arma de fuego y logrando posteriormente su captura. Este individuo fue dejado a disposición de las autoridades competentes y se le imputaron los delitos de porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio”, agregó el coronel Montenegro.

Entretanto, la víctima narró el martirio que vivió al lado del agresor: “Me prohibía arreglarme, ponerme vestidos y de eso resultó que fue víctima de una violencia intrafamiliar. Era grosero, me decía malas palabras, me ofendía, me pegaba, me amenazó, me dijo que si ponía la denuncia me iba a quitar mi vida y la de mi hijo”.

En lo corrido del 2024 en Nariño ya van 9 casos de feminicidio. Las autoridades hacen un llamado a denunciar oportunamente para evitar tragedias.

