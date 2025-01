El drama que viven los solicitantes de visa tras suspensión de EE. UU.: "Tuve que esperar dos años"

Aunque las diligencias para la solicitud de visas de colombianos para viajar a Estados Unidos se suspendió este domingo, durante la mañana de este 27 de enero decenas de personas que tenían su cita han colmado las calles aledañas de la Embajada en Bogotá. "¿Y ahora qué pasará con nosotros?", se preguntan sobre el trámite.

Pese a que el canciller Luis Gilberto Murillo dijo que el "impasse" entre ambos países parece llegar a su fin, la pugna entre Donald Trump y Gustavo Petro durante el pasado domingo 26 de enero dejó a varios colombianos afectados y con incertidumbre sobre sus visas. Entre ellos, se encuentran algunas personas que tuvieron que viajar desde diferentes partes de Colombia con la esperanza de obtener tan anhelado documento migratorio.

(Lea también: Embajada de EE. UU. en Colombia cerrará sección de visas tras negativa a recibir vuelos de migrantes )

Por esta razón, desde la mañana de este lunes 27 de enero, se congregaron algunos colombianos en la Embajada de los Estados Unidos y el Centro de Atención al Solicitante (CAS), en Bogotá, en busca de alguna respuesta por parte de las entidades oficiales. Si bien algunas personas buscan conseguir la visa con fines turísticos, otros ven en este documento la oportunidad para visitar a familiares que viven allí.

Publicidad

"Yo no creo que suceda algo hoy porque igual hay muchos trámites. Lo único que recibí ayer fue un correo en el que me notificaban la cancelación de mi cita como tal. Esta cita la llevo esperando 2 años y, más allá de un tema de irme de viaje o de conocer, yo necesito viajar porque estoy pendiente de un familiar que ha tenido algunas dificultades de salud. (...) Esta es mi segunda oportunidad y tuve que esperar dos años, he durado dos años en este trámite", dijo Laura Mora, solicitante de visa, a Noticias Caracol.

Pese al anuncio, ciudadanos ya han llegado a la embajada con la esperanza de tramitar su visa - Colprensa

Otras personas, por su parte, han venido de diferentes partes de Colombia y se encuentran a la espera de lo que se decida. Sin embargo, aseguran que la decisión, derivada del choque entre ambos presidentes, también ha tenido repercusiones en algunos negocios, tales como hoteles y demás servicios cerca de la Embajada.

Publicidad

"Vine el sábado pasado y tuve la cita con las huellas y fue perfecto. (...) Estuve en Bogotá el sábado y, el domingo a las 5:15 de la tarde, me llegó que habían cancelado la cita de la visa hoy, que la tengo a las 7:15 de la mañana. (...) Yo estoy en un hotel a 3 cuadras y en el hotel ya vimos que la recepción ha recibido cancelaciones", dijo a este noticiero Olga Lucía López, solicitante de visa.



Centro de Atención al Solicitante (CAS) de visas en Bogotá: ¿qué pasará con las citas?

Al Centro de Atención al Solicitante (CAS) de Bogotá también llegaron algunas personas que desconocen sobre lo que podría pasar con sus citas.

Y es que, si bien se habla de que es posible que la Embajada de los Estados Unidos anuncie un posible reagendamiento (en caso de que la tensión entre Colombia y EE. UU. se reduzca), muchos colombianos cuentan con dudas sobre lo que podría pasar.

"Solicitamos la visa en el mes de abril del año pasado. Venimos desde el corregimiento de La Victoria, municipio de Ipiales, en la frontera con Ecuador. El día de ayer nos enteramos, a través de las noticias, que habían dificultades diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y que había la posibilidad de que se cancelara todo el proceso de visas. Queremos visitar a nuestra hija, quien vive allá hace 5 años, y tiene ya dos nieticos", dijeron Bertha Castro y Gregorio Champutiz, colombianos a la espera de un reagendamiento de la visa estadounidense.

Por el momento, se está a la espera de las nuevas disposiciones de la Embajada en Bogotá para retomar los trámites.