BOGOTÁ

Imputarán cargos a conductor involucrado en accidente de av. Mutis en el que murieron 2 personas

El incidente aconteció el pasado 31 de octubre y provocó indignación en la zona. El sujeto será sometido a este procedimiento judicial el próximo 24 de noviembre a las 2 de la tarde, momento en el que se buscará imputarle el delito de homicidio culposo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 13 de nov, 2025
