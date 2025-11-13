Imputarán cargos a conductor involucrado en accidente de av. Mutis en el que murieron 2 personas

Noticias Caracol conoció que imputarán cargos a uno de los involucrados en el grave accidente acontecido el pasado 31 de octubre en la avenida Mutis de Bogotá, el cual dejó dos motociclistas fallecidos. El ahora llamado a esta imputación es Edwin Leonardo Delgado Comba por su presunta participación en este accidente. Tal procedimiento quedó fijado para el próximo 24 de noviembre a las 2 de la tarde, momento en el que se le buscará imputarle el delito de homicidio culposo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque el delito a imputar no amerita la privación de la libertad, se busca con este procedimiento hacerle una vinculación penal a Delgado, quien tenía una posición de garante que no se cumplió. Y es que el conductor que iba manejando el vehículo responsable del trágico incidente se encuentra prófugo de la justicia. Del conductor se sabe muy poco; las autoridades, aunque ya lo identificaron, están tratando de ubicarlo para iniciar con su respectivo procedimiento judicial.



Así ocurrieron los hechos

La madrugada del pasado 31 de octubre se tiñó de luto en el occidente de Bogotá. Un violento y aparatoso siniestro vial, registrado hacia las 6:45 de la mañana, conmocionó a la capital y dejó un saldo de dos víctimas mortales, cuya investigación es hoy el centro de un llamado a la justicia por parte de sus allegados.

El trágico suceso se registró específicamente en la Calle 63 con Carrera 98, sobre la Avenida José Celestino Mutis, en inmediaciones del barrio Álamos. El choque generó una escena de gran impacto y consternación, al involucrar un automóvil particular de color blanco, un bus del SITP y tres motocicletas.



La magnitud del accidente fue evidente desde el primer momento. De acuerdo con las primeras imágenes captadas por testigos, las motocicletas quedaron completamente destruidas, mientras que el vehículo particular blanco terminó volcado sobre la vía, obstaculizando severamente la movilidad en este corredor durante varias horas. Organismos de emergencia y autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar para atender a los posibles heridos, controlar el tráfico y realizar el levantamiento de los cuerpos.



Las víctimas y la clave de la investigación

La Secretaría Distrital de Movilidad fue la primera entidad en referirse al hecho, catalogándolo formalmente como un “siniestro vial con fatalidad”. Las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez.



Ante la tragedia, los familiares de los fallecidos han manifestado su firme interés en que la investigación avance sin interferencias, insistiendo en que su única búsqueda es la verdad y la justicia por lo ocurrido.

Publicidad

Actualmente, el proceso investigativo se centra en las horas previas al accidente. La defensa legal de las familias permanece a la espera de una respuesta formal por parte del establecimiento nocturno donde, según las primeras indagaciones, estuvieron compartiendo los ocupantes del automóvil antes del trágico suceso.

Los abogados consideran que las grabaciones de las cámaras de seguridad de este lugar son una pieza clave para reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar las responsabilidades que llevaron a esta doble tragedia en la capital.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO