La principal duda sobre accidente en av. Mutis donde murió pareja: habla abogado de víctimas

La tragedia que cobró la vida de Viviana Marcela Suárez y Carlos Mario Cavadía Sierra, dos motociclistas arrollados en la avenida Mutis con carrera 98 en Bogotá, ha tomado un giro crucial. Mientras quien sería el dueño del vehículo involucrado en el accidente, Edwin Leonardo Delgado, enfrentará una audiencia de imputación de cargos por homicidio culposo, el abogado representante de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, ha expuesto las contradicciones que, según él, rodean la versión de la defensa.



La Fiscalía General de la Nación ha solicitado la imputación contra Delgado, quien después del accidente aseguró que se movilizaba en la parte trasera del vehículo al momento del siniestro. El llamado a imputación despeja, para el abogado Castellanos, cualquier duda sobre la existencia de una responsabilidad penal.



La versión de la pareja "no coincide con la realidad": abogado

El abogado Castellanos edesmintió la narrativa inicial que Edwin Delgado y su pareja, Camila Bermúdez, ofrecieron a Noticias Caracol. La pareja había asegurado que salieron a disfrutar y a tomar algo, y por ello, contrataron los servicios de un "conductor elegido". Este conductor, según ellos, los recogería tras haber lavado el carro y, supuestamente, huyó tras el fatal impacto.

Para el representante de las víctimas, esa versión es una farsa: "Aquí nunca le señalaron al país, a través de sus redes sociales, a través de este medio, que habían compartido y de departido varias horas con ese supuesto conductor. Aquí nunca le dijeron al país que el conductor elegido nunca existía".

El abogado citó pruebas documentales y judiciales que para él desmoronan el relato de la defensa. Uno de los puntos más críticos es la ausencia de un requisito básico para alegar el uso de ese servicio: "El carro no tenía ni siquiera póliza de responsabilidad civil extracontractual", mencionó el abogado.



Castellanos subrayó que contar con una póliza de esta naturaleza es un mínimo para poder tener un conductor elegido y al no estar acreditada, la historia perdería sustento.



Además, el abogado cuestionó el supuesto destino del conductor que, según Delgado, se había llevado el carro para lavarlo antes de recogerlos. "¿A qué conductor elegido lo envían a lavar el carro si el conductor elegido llega a una hora, recibe el carro y para hasta donde la dirección? Ese relato que trataron de dar no se compadece con la realidad".

El abogado confirmó que, si bien una tercera persona sí lavó el carro y compartió con la pareja en el bar "aproximadamente desde las 3 de la mañana", la identidad de quien tomó el vehículo después es una hipótesis que le corresponde determinar a la Fiscalía General de la Nación.

La clave para el llamado a imputación no solo recae en la supuesta falsedad de la versión de la pareja, sino también en las "sendas contradicciones" que existen en los interrogatorios que tanto Edwin como Camila ofrecieron. Adicionalmente, aunque el vehículo no es propiedad de Delgado, hay documentos que lo "atan íntimamente al vehículo".



La duda: ¿Edwin estaba atrás o adelante?

A pesar de que el abogado Castellanos apoya la hipótesis de la Fiscalía y la existencia de elementos materiales probatorios suficientes para una condena, sostuvo que hay una duda fundamental sobre la posición de Edwin Delgado al momento del impacto, una duda que debe resolverse en el estrado judicial: "Existen varias dudas frente a si Edwin iba en la parte de atrás o en la parte de adelante".

Delgado, en su testimonio a Noticias Caracol, había dicho: "en el momento que nosotros recibimos el impacto, como se pueden ver en los videos, salgo en la parte de atrás por el lado derecho".

Castellanos Ovalle aseguró que no solicitará una medida de aseguramiento preventiva contra Edwin Delgado: "Yo no voy a puedo manejar un doble discurso que para mis clientes sí les den libertad pero que a los otros no. No voy a solicitar una medida de aseguramiento y tampoco voy a exhortar a la Fiscalía para que lo haga".

Finalizó su intervención con un llamado directo a Delgado y su pareja: "Exhortarlos a que el 24 de noviembre cumplan su palabra; que no vayan a presentar aplazamientos, que no se vayan a enfermar, que no vayan a cambiar de abogados porque la representación de víctimas sí será muy enfática con esta situación".

La audiencia de imputación de cargos está programada para el 24 de noviembre. El abogado concluyó que, si bien se pudieron haber cometido otros delitos (como falso testimonio), por ahora el interés se centra en que la muerte de Viviana Suárez y su pareja "no queden impunes".

