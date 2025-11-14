En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / La principal duda sobre accidente en av. Mutis donde murió pareja: habla abogado de víctimas

La principal duda sobre accidente en av. Mutis donde murió pareja: habla abogado de víctimas

Además de la reparo central que tendrá que definir la Fiscalía, el abogado señaló que el conductor elegido que Edwin Delgado y su pareja dijeron que contrataron "nunca existió".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
La principal duda sobre accidente en av. Mutis donde murió pareja: habla abogado de víctimas
Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez, víctimas -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad