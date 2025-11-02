En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Quién conducía el carro? Aparece video clave de accidente de av. Mutis en Bogotá que dejó 2 muertos

¿Quién conducía el carro? Aparece video clave de accidente de av. Mutis en Bogotá que dejó 2 muertos

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de lo ocurrido. Recientemente, un nuevo video que mostraría los momentos previos al accidente se ha hecho viral y podría ser clave para identificar al responsable del accidente.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de nov, 2025
Accidente en Avenida Mutis
El incidente dejó dos motociclistas fallecidos. -
Foto: redes sociales

