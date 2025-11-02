¿Quién conducía el carro? Aparece video clave de accidente de av. Mutis en Bogotá que dejó 2 muertos

Un grave siniestro vial sacudió la tranquilidad del occidente de Bogotá durante la mañana de este viernes, 31 de octubre. Aproximadamente a las 6:45 a. m., las autoridades recibieron el primer informe de un lamentable suceso ocurrido en la localidad de Engativá, específicamente en la Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) con Carrera 98, en cercanías al barrio Álamos.

La Secretaría de Movilidad confirmó inicialmente la ocurrencia de un "siniestro vial con fatalidad". El incidente involucró a una variedad de automotores: un automóvil particular, tres motocicletas y un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), adscrito a TransMilenio.

El impacto dejó un saldo trágico. Se confirmó el fallecimiento de dos personas en el lugar de los hechos, conductores de vehículos motorizados, según el reporte oficial. Adicionalmente, el Coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, precisó que tres personas más resultaron lesionadas.



El corredor vial, un punto neurálgico de la movilidad capitalina, experimentó un bloqueo total por cerca de cuatro horas. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió la diligencia del caso, realizando la recolección de los elementos materiales probatorios necesarios para la investigación. Esta labor se extendió hasta cerca de las 10:58 a. m., momento en el que, según la Secretaría de Movilidad, se dio por finalizado el "procesamiento del lugar" para su posterior apertura.



Una de las hipótesis preliminares, conocida en el sitio, sugiere que el vehículo particular de marca Volkswagen, de color blanco, que terminó volcado en el carril sentido oriente-occidente, transitaba por el costado opuesto cuando su conductor perdió el control. El automóvil presuntamente cruzó la vía, volcándose e impactando a las tres motocicletas y al bus zonal del SITP. Imágenes compartidas por usuarios en plataformas digitales documentaron la complejidad de la escena .

El caso ha sido puesto a disposición de la Fiscalía, que será la encargada de establecer las circunstancias fácticas que desencadenaron este lamentable accidente, conforme a lo detallado por el Coronel Silva.



El video que sería clave en la investigación

Recientemente se divulgó un nuevo video en el que se evidencian los momentos exactos en los que los pasajeros del automóvil involucrado en el accidente ingresan al vehículo. Una mujer se sienta en el asiento del copiloto, mientras que otro hombre se sienta en la parte trasera.

El tercer hombre que aparece en el video, identificado por usar una chaqueta blanca con líneas rojas, habría sido quien tomó las riendas del auto y el responsable del trágico accidente que arrebató la vida de una pareja. Por el momento, las autoridades continúan avanzando en las investigaciones y el esclarecimiento de lo ocurrido.

#ATENTOS ⚠️ Nuevo video revela quién conducía el vehículo implicado en el fatal accidente de la Av. Mutis, en Bogotá, donde dos personas perdieron la vida. Las recientes imágenes evidencian los segundos previos al choque que ha generado indignación y dolor entre los ciudadanos. https://t.co/lVxapc4bfn pic.twitter.com/bdojpcGrcu — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2025

