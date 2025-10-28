Revelan estado de la bebé de 10 meses lanzada por su madre al río Bogotá: padre anuncia acciones

"¡Se está ahogando, saca a la bebé!", se escucha a decir a una mujer en uno de los videos difundidos en redes sociales del momento del rescate de una madre y su niña de solo 10 meses que estaban dentro del río Bogotá, en un sector de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de la capital, el hecho se produjo la tarde de este lunes 27 de octubre después de que una mujer, de 25 años, decidiera lanzarse al cuerpo de agua, en un sector conocido como Puente Lata, mientras cargaba a una menor de edad.

En el rescate actuaron dos uniformados de la institución y un testigo, quienes, al ver lo ocurrido, entraron al agua sin dudarlo. El caso fue alertado a las autoridades por los vecinos del barrio Lisboa que informaron de la presencia de una joven, en medio de un aguacero, amenazando con saltar al río con su hija. En un primer momento, se indicó que, tras arribar al punto, los policías del CAI La Gaitana de Suba intentaron disuadir a la mujer para que no cometiera el hecho. Sin embargo, hizo caso omiso.

"Al llegar observamos que estaba la ciudadana con la menor ahí y la intentamos persuadir, que intentara cambiar de decisión a lo que ella coge y lanza la menor y posteriormente se tira a ella. Al ver esa acción, pues decidió tirarme al río y mi compañero se tira también", puntualizó uno de los uniformados presentes en el rescate, identificado como Cristian Ortiz, subintendente de la Policía del CAI La Gaitana, en entrevista con Noticias Caracol.



Varios videos en redes sociales retrataron el momento en el que los agentes y un ciudadano logran alcanzar a la menor de edad dentro del agua y sacarla. Las autoridades confirmaron que la bebé fue llevada a un centro médico con vida y que la madre también fue puesta a salvo por los mismos hombres. "Al ver que la mujer lanzó a la niña, pues yo sin pensarlo, con mi compañero, me lanzo al río y logro rescatar a la niña con vida. Gracias a Dios me puso a mí como si fuera un ángel para salvar a esa menor", añadió el patrullero Erick Echeverría, también pertenecientes al CAI de La Gaitana de Suba.



¿Cuál es el estado de salud de la bebé de 10 meses? Padre anuncia acciones

El subintendente Ortiz confirmó que ambas fueron trasladadas en un principio al hospital de Engativá para ser atendidas. "Le logro quitar a la menor a la señora y se la paso mi compañero. Mi compañero saca de la menor, gracias a Dios. Y yo más adelante logro sacar a la señora también rescatándola", precisó el uniformado a este canal.



La madre, por su parte, fue identificada como Marcela Mendoza, de 25 años, oriunda de Aracataca, Magdalena. Noticias Caracol confirmó que tanto la bebé de 10 meses y la joven fueron remitidas al Hospital Simón Bolívar, en el norte de Bogotá, donde se espera la evolución de la mujer para comenzar el proceso de judicialización del hecho. Las autoridades dieron a conocer que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se hará cargo de la pequeña.

En un último informe entregado a la familia por parte del centro médico se dio a conocer que Mendoza está "totalmente estable". No obstante, los médicos informaron que la condición de la menor de edad se complicó y, según explicaron allegados a Noticias Caracol, en las próximas horas será sometida a un procedimiento para extraerle líquido a sus pulmones. Posteriormente, se espera que la bebé sea entregada al ICBF.

De igual forma, familiares anunciaron acciones legales contra la joven, anticipando que el padre de la menor de 10 meses prepara una denuncia formal contra la madre por intento de homicidio.

Asimismo, indicaron que, previo a que la mujer llegara hasta el sector conocido como Puente Lata (Suba), donde ocurrió la emergencia, estaría hablando con el padre de la niña por videollamada. Los cercanos a la mujeres confirmaron a Noticias Caracol que este contacto fue grabado y que hace parte del material probatorio clave, junto con el chat entre los progenitores, en la denuncia que se interpondrá. Por el momento, las autoridades indicaron que continúan investigando este caso.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.