Tarifa del agua sube en Bogotá y municipios de Cundinamarca desde julio: aliste el bolsillo

Hogares de Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca empezarán a ver un incremento en el valor de la factura del agua desde julio, luego de la entrada en vigencia de una nueva metodología tarifaria definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad encargada de definir la forma en que se calculan las tarifas del servicio en el país. El ajuste fue anunciado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

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La entidad explicó que se trata de una medida que modificó "las fórmulas cómo se calculan las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado en las grandes empresas prestadoras de Colombia, las cuales no definen libremente las tarifas, sino que deben regirse por las metodologías establecidas por la CRA", en cumplimiento de la Resolución CRA 1032 de 2026.

Aunque la nueva tarifa entró en vigencia desde el comienzo de julio, los usuarios no la verán reflejada de inmediato. Debido a que los ciclos de facturación no son iguales para todos los sectores, el incremento empezará a aparecer en los recibos que serán entregados hacia finales de este mes.



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¿Por qué aumentó la tarifa del agua en Bogotá?

La modificación obedece a un cambio regulatorio definido por la CRA en marzo de este año. La nueva metodología reemplaza la fórmula anterior con la que se calculaban las tarifas y actualiza varios de los factores utilizados para determinar el costo del servicio. Entre los principales cambios se encuentran:



El reconocimiento de las inversiones ejecutadas por las empresas prestadoras, las cuales podrán incorporarse a la tarifa una vez hayan sido realizadas.

La actualización de los costos con base en la información correspondiente a la vigencia 2024.

Cambios en las tasas de rentabilidad reconocidas a las empresas de acueducto y alcantarillado.

La incorporación de un esquema que, desde 2027, incluirá incentivos o descuentos dependiendo del cumplimiento de metas establecidas por la regulación.

¿Cuánto subirá la factura del agua en Bogotá?

El incremento dependerá del municipio y del área donde se presta el servicio. En el caso de Bogotá, el ajuste promedio será del 6,67%, lo que representa cerca de 4.900 pesos adicionales en la factura mensual. Estos son los aumentos anunciados por la Empresa de Acueducto:



Bogotá: aumento promedio del 6,67 %, equivalente a unos 4.900 pesos por factura.

aumento promedio del 6,67 %, equivalente a unos 4.900 pesos por factura. Soacha (usuarios atendidos por la EAAB): incremento promedio del 2,3 %, cerca de 1.180 pesos.

incremento promedio del 2,3 %, cerca de 1.180 pesos. Gachancipá: aumento aproximado del 11 %, equivalente a 4.300 pesos por factura.

La empresa recordó que estos valores corresponden a promedios, por lo que el incremento puede variar según el consumo de cada usuario y las características de cada inmueble.



¿Qué municipios también tendrán cambios en la tarifa?

Además de Bogotá, la nueva metodología aplicará para los usuarios que reciben directamente el servicio de la EAAB en otras zonas de Cundinamarca. La medida cobija a:



Bogotá.

Gachancipá.

Soacha.

Tocancipá.

Zipaquirá.

La entidad también explicó que la modificación de la metodología tarifaria "no genera cambios en la forma en que se factura el servicio, se seguirá considerando el consumo de agua, las tarifas por cargo fijo y por consumo y el valor de los subsidios o contribuciones aplicables.



Subsidios en las tarifas seguirán vigentes

La empresa también confirmó que los subsidios para los estratos beneficiarios y las contribuciones que pagan los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales continuarán aplicándose conforme a las normas vigentes. Su aplicación seguirá dependiendo de las decisiones adoptadas por el Distrito y los concejos municipales, por lo que la entrada en vigencia de la nueva metodología no elimina estos beneficios ni modifica los criterios para acceder a ellos.



A partir de 2027, además, la regulación establece que las tarifas tendrán actualizaciones anuales, las cuales incorporan adicionalmente "incentivos o descuentos en función del cumplimiento de las metas exigidas por la regulación". "De esta manera, el esquema tarifario tendrá revisiones periódicas conforme a lo establecido en la nueva regulación nacional", agregaron.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co