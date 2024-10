Francisco Vera, el joven activista que inspira a las infancias a cuidar la naturaleza

A sus 14 años, Francisco Vera Manzanares se proyecta como una de las voces juveniles más importantes de la protección de la naturaleza a nivel mundial. Su determinación y arduo trabajo por los ecosistemas lo han llevado a ser escuchado en grandes escenarios, pero también a tener que exiliarse para resguardar su vida.

¿Qué hace Francisco Vera?

Francisco Vera, conocido por muchos como el niño ambientalista, comenzó con su movimiento Guardianes por la vida inspirado en los graves incendios que afectaron a la Amazonía en 2019, un hecho que, en 2024, se replicó en las zonas amazónicas de diferentes países.

Guardianes la vida hoy es una iniciativa que cuenta con más de 700 niños participantes en toda Colombia, generando importantes reflexiones que han traspasado la barrera nacional. Pese a esto, el camino no ha sido fácil, especialmente por la fuerza que tiene el adultocentrismo.

"Todas las decisiones que hoy tomamos están hechas por los adultos, y desde su visión. Nosotros lo que queremos es que seamos escuchados y que nuestra voz sea tenido en cuenta que por los gobiernos", expresó el activista.

Una de las grandes banderas de su discurso, la ecoesperanza, es, en sus palabras, un concepto inspirado en "la resiliencia de la naturaleza", un mensaje con el cual esperan inspirar al fortalecimiento de sociedades que no pierdan la fe en que se puede construir un mejor mañana.

Aunque él está presente en los escenarios de discusión más influyentes del planeta, considera que todos, desde sus comunidades, pueden trabajar por el medioambiente por medio de educación climática y ciudadana, la cual, considera, es la verdadera formación para la vida.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , el joven planteó que el problema real es la crisis climática, sin embargo, los esfuerzos no están yendo a mitigar los impactos de estas dificultades, "sino que estamos distraídos en matarnos entre nosotros".

"Necesitamos ambición en esta en este camino para defender la vida, porque lo que está en riesgo finalmente es la vida", señaló.

¿Por qué Francisco Vera se fue de Colombia?

El contundente discurso ambientalista de Francisco Vera terminó incomodando a algunos, por lo cual se vio obligado a salir del país para proteger su vida y la de su familia. Esto no es un hecho aislado, puesto que, en 2023, 79 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia.

Lleva 4 años exiliado, pero en este tiempo también ha podido construir una mirada global frente a las problemáticas ambientales actuales. Este riesgo inminente contra su integridad no le permitió asistir a la COP16, la cumbre de biodiversidad más importante del planeta, la cual este año se desarrrolla en Cali.

Aunque no pudo hacer presencia física en el evento, envió un mensaje de peso a los participantes, invitando a los Estados a incluir a los niños en la conversación, fomentar la protección a los defensores de derechos humanos y que reconozcan plenamente los derechos humanos cuando se habla de biodiversidad.

"No puede ser que no haya justicia, que simplemente haya tanta impunidad. Es muy doloroso no poder vivir en el país de donde uno es simplemente porque uno decide alzar la voz", destacó Vera.

