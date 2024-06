Mineros de Santander dicen a minambiente que ella “defiende los derechos de palestinos”

Susana Muhamad, la ministra de Ambiente, fue chiflada por los pequeños mineros de Santander, quienes le manifestaron que ella “defiende los derechos de los palestinos”, mientras que ellos “los de los santandereanos”.

Al parecer, la situación de molestia de los pequeños mineros de Santander inició cuando se habló de una reserva ambiental en algunos de sus municipios.

“Nosotros sabemos en dónde hacer la minería y cómo hacerla, no necesitamos que nadie nos diga. Hemos hecho minería durante años, décadas y siglos en este territorio. Queremos decirle, ministra, que no queremos convertirnos en minúsculos, pequeñísimos, cosa que no le estorbemos a nadie. Nosotros queremos ser empresarios mineros”, manifestó una asistente a ese encuentro.

“Queremos que podamos hacer la minería como nosotros la sabemos”, complementó la mujer.

Otra asistente al evento también fue crítica con la ministra de Ambiente al indicar que ella protege los derechos de los palestinos y los pequeños mineros los de los santandereanos.

“Nosotros no somos irrespetuosos, nosotros defendemos nuestros derechos, nuestras raíces, raíces que la he visto a usted activa defendiendo. A diferencia de nosotros, es que sus raíces son foráneas, son extranjeras, son palestinas. Nosotros somos de raíces chitaneras. Ella defiende los derechos de Palestina, nosotros los de los santandereanos, los colombianos”, agregó otra asistente a ese encuentro.

“Mientras que ella está preocupada por Palestina, aquí en Colombia nos están destinando a la ilegalidad”, complementó.

Todo se salió de control, miren este segundo video los mineros exigiendo a la Ministra de Ambiente @susanamuhamad y preguntando por qué buscan imponer una zona de reserva temporal en Santander si decían ser defensores del ambiente . "Usted defiende los derechos de Palestina,… pic.twitter.com/jBw1NaquYV — Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) June 11, 2024

