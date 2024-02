Lewis Hamilton y se declaración de amor, a días de comenzar la temporada 2024 de la Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), que al término de este año abandonará Mercedes para enrolarse en Ferrari, confesó este miércoles que en enero, cuando se le presentó la ocasión, pasó "mucho tiempo solo", pero aseguró que tomó "la mejor decisión" al elegir la oferta de la escudería italiana.

"Ha sido un proceso de mucha reflexión en invierno. Han pasado muchas cosas, pero -decírselo a Mercedes- ha sido amigable y ahora lo que quiero es trabajar en reconstruir el equipo y buscar las personas adecuadas para que sea un equipo diverso", resaltó Hamilton sobre cómo habló con Mercedes, con quien encara su décimo segunda temporada, para comentar que había elegido irse a Ferrari en 2025.

Así, Hamilton subrayó que sabe que Mercedes "va a volver a ganar un campeonato" y estará "orgulloso de haber sido parte de ello", pero quería comenzar un nuevo capítulo en su vida en una etapa en la que se acerca el final de su carrera deportiva: "Estoy acercándome y adoro un buen reto", recalcó.

El británico, siete veces campeón del mundo, incidió en que tiene la posibilidad de ir "a un equipo icónico que no ha tenido tanto éxito como les hubiera gustado esta década pero que la semana pasada ya mostró que están bien".

Auto de Lewis Hamilton, en Mercedes, en el GP de Bahréin de Fórmula 1 AFP

"No cambia nada en mi relación con Mercedes. Estuve en la fábrica el lunes y todos aportamos... llevo tanto tiempo en el equipo y hay tanto amor que siempre será un equipo que ame. Todos lo entendieron, me apoyaron y todos saben que estoy aquí para traer resultados", insistió el inglés, que concluyó incidiendo en que el equipo está bien gestionado y muy comprometido con las carreras, tanto si gana como si no.