El NBA All-Star 2024 dejó una polémica: hay revuelo por una particular regla implementada

Adam Silver, comisionado de la NBA, dijo este sábado 17 de febrero, en el marco del NBA All-Star, que no está seguro de que no esté funcionando la regla de los 65 partidos introducida este año para que los jugadores puedan optar a los premios de fin de temporada .

"Mi respuesta es que no estoy seguro. Se pensó mucho en la regla de los 65 partidos. No sólo se acodó con los jugadores, sino también nos tomamos mucho tiempo hablando a varias partes de la liga, en particular los entrenadores y directivos", dijo Adam Silver en una rueda de prensa en Indianápolis antes de los concursos de habilidades, mates y triples.

"No estoy listo para decir que no está funcionando. Lo que puedo decir es que el número de partidos disputados por los jugadores es más alto y, curiosamente, las lesiones son menos ", agregó.

Silver se refirió de esta manera a una de las reglas que más debates generó este año. Por ejemplo, Joel Embiid, el vigente MVP, ya no es elegible para este premio este curso al haberse perdido más de 17 partidos y al no poder cumplir con el límite mínimo de 65.

En su intervención, el comisionado de la NBA celebró el profundo vínculo del baloncesto estadounidense con Indiana y destacó que la liga llevaba ya siete años esperando organizar el All-Star en Indianápolis, aunque la pandemia obligó a aplazarlo de 2021 a 2024.

Adam Silver, comisionado de la NBA durante el 'All-Star' del 2023. Getty Images

Consideró que las explosiones anotadoras que se registran este año en la NBA se deben también al gran talento con el que cuenta la liga.

"A nivel de diferencia respecto a la última temporada, estamos arriba por sólo un punto de media. Lo que queremos es tener partidos competitivos. Hay muchas cosas en juego. Las habilidades están disparadas, cada jugador sabe lanzar. No estoy de acuerdo con quienes dicen que no hay defensa", afirmó.

También informó de que la NBA estará de vuelta en París el próximo año y que el francés Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs verían con buenos ojos su participación.