LeBron James reveló "el superpoder" que tuvo en la victoria de los Lakers sobre Clippers

LeBron James, que este miércoles firmó un último cuarto inolvidable de 19 puntos para una remontada increíble de 21 puntos ante Los Angeles Clippers (112-116), trató de definir cómo es cuando está "in the zone", una expresión en inglés usada cuando un jugador de baloncesto entra en trance y consigue meter prácticamente todos sus tiros.

"Es como que sientes que todo lo que tiras va dentro", dijo en una rueda de prensa.

"Realmente no puedo describirlo: ojalá me quedara ahí para siempre pero obviamente se acaba al terminar el partido (...). Durante eso no sientes nada: es como un superpoder", agregó.

LeBron deslumbró con 34 puntos (13 de 21 en tiros de campo, impresionante 7 de 12 en triples), 6 rebotes y 8 asistencias, pero lo más espectacular fue su incendiario último cuarto con 19 puntos y un brutal 5 de 8 desde el perímetro que despertó a los Lakers tras tres periodos en los que habían sido muy inferiores a los Clippers.

"Obviamente, cada partido es importante para nosotros, especialmente en este momento (...). Hoy fue un test realmente bueno para nosotros", apuntó LeBron sobre un conjunto de púrpura y oro que es ahora noveno en el Oeste con un balance de 32-28.

LeBron James es felicitado por Anthony Davis, tras ser figura de Los Ángeles Lakers, en la victoria sobre Los Ángeles Clippers, en la NBA AFP

También Darvin Ham, su entrenador en los Lakers, recurrió a los superpoderes para explicar la espectacular actuación de LeBron esta noche.

"Tenía la capa doblada bajo su asiento en el banquillo, supongo... Definitivamente se puso la capa, jugó con agresividad, entró en un buen ritmo. Ha estado tirando extremadamente bien durante toda la temporada", elogió.

El máximo anotador de la historia de la NBA se encuentra a solo 40 puntos de llegar a los 40.000 tantos en total en su trayectoria. Esta es la cuarta mayor remontada para LeBron en toda su carrera. Además, los Lakers no conseguían una remontada tan amplia en el último cuarto desde 2003.

LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers. /Getty Images

El alucinante hundimiento de los Clippers en el desenlace fue tal que solo LeBron metió más puntos que ellos en ese último cuarto (descomunal 16-39 para los Lakers). Los de Tyronn Lue perdieron 7 balones en los últimos 12 minutos.

Con Cam Reddish de vuelta, los Lakers también contaron con 20 puntos y 12 rebotes de Anthony Davis y aportaciones claves en el desenlace de D'Angelo Russell (18 puntos y 6 asistencias) y Rui Hachimura (17 puntos). Todo el quinteto titular de Darvin Ham sumó dobles dígitos de anotación.

Kawhi Leonard (26 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y James Harden (23 puntos y 9 asistencias) fueron los mejores de unos Clippers sin Paul George.