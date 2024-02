NBA All-Star Game 2024: las estrellas que se pierden el evento

Se viene una nueva edición del NBA All-Star Game. Este domingo 18 de febrero, varios de los mejores jugadores se verán las caras en una cancha y prometen espectáculo. Basta con ver algunos de los nombres que integran las nóminas del Este y Oeste para ilusionarse con un buen partido. Ahora, no todo es 'color de rosa' y algunos 'cracks' se quedaron afuera.

Si nos centramos en el cuadro de la conferencia Este, una de las ausencias que más suena es la de Scottie Barnes, que no será de la partida, a pesar de su crecimiento y potencial mostrado en la actual temporada, con los Toronto Raptors. Pero no es el único, también resalta lo de de Jimmy Butler, pero su caso es entendible, al no jugar los últimos 15 partidos.

Esta situación en particular de la figura de Miami Heat generó que fueran bajando sus porcentajes de votación, hasta el punto de no ser tenido en cuenta. Y continuando con el listado, se debe resaltar que tampoco podrán estar Pascal Siakam (Indiana Pacers), Derrick White (Boston Celtics), Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers) y Kristaps Porzingis (Boston Celtics).

Pero si en el Este llueve, en el Oeste no escampa. Allí, también hay otros jugadores que no podrán disputar el NBA All-Star Game, empezando por James Harden. 'El Barba', como se le conoce en el mundo del baloncesto, bajó considerablemente su promedio de anotación, de asistencias por juego y su efectividad en triples. Por lo que, al final, no fue tenido en cuenta.

James Harden, figura de los Ángeles Clippers. Dylan Buell/Getty Images

Y, para finalizar, si bien podía esperarse, la baja del debutante en la NBA, Victor Wembanyama, no pasó desapercibida. En su primera temporada en la liga de baloncesto más importante del mundo , el francés suma un promedio de 20.6 puntos por partido, con 10.1 rebotes y 3.1 asistencias. Poco a poco, se va haciendo un lugar, pero aún le falta consolidarse más.

El listado de ausencias en el equipo del Oeste, lo completan Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Lauri Markkanen (Utah Jazz), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Jamal Murray (Denver Nuggets), Alperen Sengun (Houston Rockets), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) y Kyrie Irving (Dallas Mavericks).

Jimmy Butler durante partido de la NBA con los Miami Heat. Getty Images

¿Cómo están conformados los equipos para el All-Star Game 2024?

EQUIPO OESTE ALL-STAR GAME

Titulares: LeBron James (Los Ángeles Lakers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Kevin Durant (Phoenix Suns), Shai Gilgeous – Alexander (Oklahoma City Thunder) y Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Suplentes: Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Ángeles Lakers), Paul George (Los Ángeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Ángeles Clippers) y Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

