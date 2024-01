Partidos de la NBA hoy viernes 12 de enero: horarios y calendario

Siguen las acciones del mejor baloncesto del mundo y para este viernes 12 de enero se disputarán 10 partidos en la NBA. De entrada, se jugarán tres partidos de manera simultánea: Philadelphia 76ers vs. Sacramento Kings, Atlanta Hawks vs. Indiana Pacers y Detroit Pistons vs. Houston Rockets.

Luego, será el turno para Miami Heat vs. Orlando Magic, Chicago Bulls vs. Golden State Warriors, Memphis Grizzlies vs. LA Clippers, Minnesota Timberwolves vs. Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs vs. Charlotte Hornets. Estos cinco partidos también se jugarán de manera simultánea.

Finalmente, esta jornada de la NBA finalizará con dos duelos: el primero será entre Toronto Raptors y Utah Jazz mientras que el segundo será protagonizado por Denver Nuggets y New Orleans Pelicans.

Acá la agenda de partidos de la NBA para el viernes 12 de enero:

PARTIDO HORARIO TRANSMISIÓN Philadelphia 76ers vs Sacramento Kings 7:30 p. m. (Hora de Colombia) ESPN y STAR+ Atlanta Hawks vs Indiana Pacers 7:30 p. m. (Hora de Colombia) NBA League Pass Detroit Pistons vs Houston Rockets 7:30 p. m. (Hora de Colombia) NBA League Pass Miami Heat vs Orlando Magic 8:00 p. m. (Hora de Colombia) NBA League Pass Chicago Bulls vs Golden State Warriors 8:00 p. m. (Hora de Colombia) NBA League Pass Memphis Grizzlies vs LA Clippers 8:00 p. m. (Hora de Colombia) NBA League Pass Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers 8:00 p. m. (Hora de Colombia) NBA League Pass San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets 8:00 p. m. (Hora de Colombia) NBA League Pass Utah Jazz vs Toronto Raptors 9:30 p. m. (Hora de Colombia) NBA League Pass

Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans 10:00 p. m. (Hora de Colombia) ESPN Y STAR+

¿Quiénes son los líderes de las respectivas conferencias de la NBA?

Hasta la fecha, los Boston Celtics lideran la Conferencia Este con un total de 29 triunfos y 9 caídas mientras que los Minnesota Timberwolves comandan la Conferencia Oeste con una marca de 26 victorias y 11 derrotas.

Por otro lado, vale recordar que los Denver Nuggets, vigentes campeones de la NBA se encuentra ubicados en tercera casilla de la Conferencia Este (26 festejos y 13 frustraciones).