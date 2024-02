Clasificación general de O Gran Camiño, tras la etapa 2: Egan Bernal, en la pelea por el título

La tercera edición de O Gran Camiño ha tenido como gran protagonista a la lluvia. Luego de que la contrarreloj individual, de la etapa 1, no contara para la clasificación general , debido a las duras condiciones del clima, este viernes 23 de febrero, en el marco de la segunda jornada, no fue la excepción. Torrencial aguacero y fuertes vientos, de principio a fin del día.

Esto generó que el pelotón no pudiera ir a tope como, de seguro, tenían en mente. Y es que el recorrido invitaba a dar un poco de espectáculo, en especial, por la serie de ascensos a los que se enfrentaban. Fueron 151,2 kilómetros en total, de Taboada hasta Chantada. Allí, los cientos de corredores se enfrentaron a algunas subidas interesantes y empinadas.

La etapa 2 de O Gran Camiño tuvo tres esprint intermedios, dos premios de tercera y dos de segunda categoría, uno de ellos cerca del remate. Y si bien hubo ciclismo de alto nivel, los problemas no faltaron: Pedro Castro Pinto (Efapel Cycling) y Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) dijeron adiós. Tuvieron problemas y eso los llevó a abandonar la competencia.

Pero no fueron los únicos. Uno de los llamados a dar pelea, como Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) protagonizó una dura caída. Por fortuna de él, no pasó a mayores y pudo continuar. Ahora, los colombianos no fueron ajenos a ello. Iván Ramiro Sosa (Movistar Team), si bien no terminó en el suelo, sí tuvo problemas mecánicos y un pinchazo . Fue un día complicado.

Finalmente, cuando restaban poco menos de 30 kilómetros para el final, la lluvia cesó y el sol salió. Eso le permitió a los ciclistas acelerar, correr con total tranquilidad y aplicar sus estrategias como las tenían en mente. De esa manera, quien se llevó la victoria fue Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), convirtiéndose en el nuevo líder de la carrera.

Chaquetas, gafas y mucho más, en el pelotón de O Gran Camiño 2024, debido a las lluvias Getty Images

Clasificación general de O Gran Camiño 2024, tras la etapa 2

1. Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) - 3h 49' 53''

2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 27''

3. Jefferson Cepeda (Caja Rural) - a 30''

4. Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) - a 49''

5. Lenny Martinez (Groupama FDJ) - a 50''

6. Rubén Guerreiro (Movistar Team) - a 54''

7. Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cycling) - a 54''

8. Raúl García Pierna (Arkéa - B&B Hotels) - a 55''

9. Quentin Pacher (Groupama - FDJ) - a 56''

10. Matteo Fabbro (Team Polti Kometa) - a 56''

